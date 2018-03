"Checo" Pérez cerca de los puntos en GP de Australia

REDACCIÓN 25/03/2018 12:02 p.m.

Este domingo inició la actividad en la Temporada 2018 de la Fórmula 1 y el piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) logró el triunfo en el Gran Premio de Australia, mientras que Lewis Hamilton (Mercedes), actual campeón, culminó segundo y el piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez fue onceavo.

Vettel aprovechó un instante en la salida del coche de seguridad para superar a Hamilton y así obtener el primer triunfo del año, el 48 dentro de su carrera en la máxima categoría.

Sergio Pérez, piloto mexicano de Force India, recuperó dos lugares y finalizó en la posición 11 y generó una vuelta rápida de 1:27.633.

Previo a la carrera, el tapatío reconoció que la pista del Circuito de Albert Park estaba con condiciones muy parecidas a las del viernes durante los entrenamientos libres y por ello su actuación de este día tuvo pocas diferencias aunque apretó en la parte final al español Carlos Sainz, de Renault.

"Checo" Pérez inicia un año más dentro de la Fórmula 1 en el GP Australia

"Checo" inició con neumáticos blandos en busca de completar las 58 vueltas sin complicaciones, desde los primeros instantes, por el giro 15, buscó rebasar al belga Stoffel Vandoorne, de McLaren, estando en el lugar 12, pero también sufría la presión de Valtteri Bottas, de Mercedes, quien debido a castigos arrancó muy atrás en la parrilla de salida.

El jalisciense, quien el año pasado fue séptimo en Melbourne Park, aguantó la presión de la "flecha plateada" de Bottas y al final se colocó undécimo por la entrada a boxes del holandés Max Verstappen en el giro 22.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) fue cuarto en la carrera de su país y su compañero holandés Max Verstappen sexto, tras perseguir durante la segunda mitad de carrera a Alonso, sin éxito.

INITIAL CLASSIFICATION - LAP 58/58



Sebastian Vettel takes his third win in Australia



And with it takes his ??th career podium!#AusGP #F1 pic.twitter.com/OekaE51XBO