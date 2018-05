MORELOS

Fiscalía de Morelos impugnará liberación de alcalde vinculado a Los Rojos

Esta mañana el alcalde con licencia de Tlaquiltenango fue liberado tras la decisión de la jueza que lleva el caso, de no vincularlo a proceso

02/05/2018

Enrique Alonso busca ser diputado federal (Foto tomada de la web)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos combatirá jurídicamente la decisión de Alejandra Trejo Reséndiz, Jueza del Tercer Distrito Judicial, con sede en Jojutla, de no vincular a proceso penal al edil con licencia y candidato independiente a diputado federal, Enrique Alonso Plascencia.

"La resolución de no vinculación a proceso no implica que esta persona se encuentre en una libertad absoluta puesto que no se trata de una resolución de sobreseimiento ni mucho menos que tenga el carácter de una resolución absolutoria, por eso es que vamos a omitir hablar de las pruebas porque la investigación de estos hechos va a continuar y vamos a seguir investigando.

"Vamos a promover el recurso correspondiente en contra de la resolución judicial, no estamos de acuerdo con la valoración probatoria", dijo Uriel Carmona, fiscal general de Morelos.

Esta mañana el alcalde con licencia de Tlaquiltenango y candidato independiente a diputado federal por el Cuarto Distrito electoral, Enrique Alonso Plascencia, detenido y acusado de ser el autor intelectual de un homicidio, fue puesto en libertad por una jueza.

La semana pasada, junto con el alcalde con licencia fueron detenidas siete personas acusadas de participar en el homicidio doloso.

De acuerdo con las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la Fiscalía General del Estado, los ocho detenidos están relacionados con el grupo delictivo "Los Rojos" que encabeza Santiago Mazari, alias "El Carrete".

Sin embargo, en la audiencia de vinculación a proceso la jueza Alejandra Trejo ordenó no vincular a proceso a siete de los ocho detenidos, pues uno de ellos, Rodolfo "N" declaró ser el autor material del asesinato.

"La resolución no implica una absolutoria para este imputado. Vamos a recurrir esta determinación, estamos seguros que (las pruebas) no fueron valoradas correctamente.

"Tenemos un plazo perentorio para hacer valer el recurso que corresponde y lo vamos a hacer valer oportunamente", dijo el fiscal general.

En un comunicado de prensa la FGE cuestionó el trato preferencial que recibió el alcalde con licencia durante la audiencia, pues a pesar de estar recluido en el Cereso, a la audiencia llegó vestido con un traje de color claro, se le permitió interactuar con integrantes de su equipo de trabajo y dar entrevistas a reporteros.

"Señalamos las diversas facilidades que le fueron otorgadas a Enrique Alonso Plascencia durante el desahogo de la audiencia, como las libertades que a otros imputados no se les conceden, como el poder interactuar con los asistentes, ofrecer conferencias de prensa en los recesos de la audiencia y poder mantener contacto permanente con la gente de su equipo cercano y simpatizantes.

"Estas acciones dejan en un estado de vulnerabilidad a la ciudadanía, que exige la aplicación de la justicia en todos los casos que se registran y ponen en riesgo la paz y tranquilidad de las familias morelenses", señaló la Fiscalía.

