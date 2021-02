Fiscalía de Delitos Electorales investiga 67 denuncias en Sonora

SONORA (La Silla Rota).- La Fiscalía de Delitos Electorales de Sonora ha recibido 67 denuncias por presuntos delitos electorales contra los partidos políticos en lo que va de las campañas estatales, informó Pedro Pablo Chirinos Benítez.

El fiscal estatal de Delitos Electorales explicó que las razones de estas denuncias son principalmente por turismo electoral, entrega de despensas, coacción al voto y participación de funcionarios en las elecciones.

Encapuchados asaltan oficinas de candidato del PAN en Sonora

Chirinos Benítez, puntualizó que, de estas 67 denuncias, en 51 de ellas se han abierto carpeta de investigación.

Además, precisó, que las denuncias van enfocadas a todos los partidos políticos sin distinción de colores y no hay un número exacto de las mismas para cada uno de ellos.

Sobre el caso del ex dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo, acusado de desviar presuntas cuotas del partido por alrededor de 400 millones de pesos, sin precisar mayores detalles, dijo que se realizará una audiencia para definir su situación jurídica.

La audiencia también se realizará a los ex funcionarios del gobierno panista de Guillermo Padrés Elías que fueron detenidos este viernes por presuntos delitos electorales y otros ilícitos, como Enrique Terraza, ex secretario general del PAN estatal; Miguel Méndez Méndez, ex subsecretario de Recursos Humanos en el gobierno de Padrés y Douglas Taylor, oficial mayor en Guaymas.

Afirmó que estas denuncias no deben ser motivo alguno para no votar el próximo domingo 1º de julio, por lo que invitó a los ciudadanos a hacerlo de manera libre.

"Esto no incide en que la gente salga a votar, quiero aclarar la desinformación que se ha venido dando, y quiero invitar a que la ciudadanía participe votando", expresó.

Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, hizo un llamado a la ciudadanía y los candidatos en general para que se lleve a cabo una jornada electoral tranquila el próximo domingo 1º de julio.

La mandataria sonorense dijo que los recientes hechos delictivos del robo a las tiendas Liverpool y Home Depot, no deben ser motivo alguno para no salir a votar, por lo que pidió a la ciudadanía hacerlo sin miedo.

“Creo que es muy importante que conservemos la calma, siempre es importante en estos momentos, es obviamente claro que cuando se “caldean” los ánimos electorales empiezan cosas a suceder, pero no hay que dejarse impresionar”, dijo.

mvf