"No firmé ningún contrato, ni recibí 7 millones de pesos": Blanco

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, negó haber firmado un contrato o recibido 7 millones de pesos para ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca

14/03/2018

El alcalde de Cuernavaca y candidato de Morena, PES y PT al Gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que nunca firmó un contrato ni recibió 7 millones de pesos para ser candidato a la Alcaldía de Cuernavaca en 2015.

"Yo no firmé ningún contrato ni recibí 7 millones de pesos, como lo dicen", dijo Blanco este martes. Esta mañana el ex Secretario General del Ayuntamiento de Cuernavaca, Roberto Yáñez, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) un peritaje particular, avalado por un Notario, en el que presuntamente se concluye que Cuauhtémoc Blanco sí firmó el contrato de 7 millones de pesos para ser candidato a la Alcaldía de esta ciudad.

Yáñez fue quien desarrollo la estrategia de convencer a Blanco de ser candidato a la Alcaldía de la ciudad de la Eterna Primavera.

Pero tras seis meses de trabajar juntos en el Ayuntamiento, Blanco decidió romper relaciones con Yáñez y separarlo del cargo.

Tras el rompimiento el ex Secretario General hizo pública la existencia del contrato millonario que a la postre se extraviaría mientras las autoridades judiciales realizaban las investigaciones y peritajes correspondientes.

"Yo estoy muy tranquilo, mi conciencia está tranquila, voy a seguir adelante, que diga, que ladre, que patalee, son patadas de ahogado, como lo he venido manifestando muchas veces, hay varios que ya se están poniendo nerviosos.

"Yo soy una persona muy tranquila, muy pacífica, la guerra va a seguir, estos personajes no van a parar, no sé hasta qué grado van a seguir queriendo manchar mi imagen, pero bueno, yo estoy en mi objetivo que es terminar en el Ayuntamiento bien y después cuando me toque ya separarme de la Presidencia municipal pues ponerme a trabajar. Son cosas mediáticas de estos sinvergüenzas, porque son unos sinvergüenzas", expresó Blanco.La intención de Roberto Yáñez, agregó el Alcalde, es tratar de impedir que llegue a la Gubernatura del Estado.

"No quieren que llegue porque varios van a salir huyendo de aquí a esconderse como ratas, por todo lo que le han hecho de daño a la gente, todo lo que se han robado, por eso tienen miedo y a como dé lugar ellos no quieren que yo esté aquí, porque como se los vuelvo a manifestar yo no negocio con nadie, el que la debe, que la pague", dijo.

En el proceso electoral en el que participará para buscar ganar la Gubernatura de Morelos, agregó Blanco, no será un "juego limpio"."

No va a haber, no no va a haber (juego limpio), van a venir amenazas, van a venir ataques en mi contra, ahora no sé qué se van a inventar ahora que esté en campaña hasta van a inventar muchísimas cosas, pero ya estoy acostumbrado, ya tengo el trajecito de buzo para que todo se me resbale y no le voy a dar más importancia a estos personajes, si quieren publicidad, a ver, no sé cómo se hacen famosos, pero de mí ya no van a tener ninguna publicidad", expresó.

