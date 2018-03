AÚN HAY MISTERIO

Investigan como homicidio muerte de Davide Astori

De acuerdo a las autoridades la autopsia arrojará las causas de la muerte y aclarará algunos puntos que por ahora son misterio

REDACCIÓN 06/03/2018 12:05 p.m.

Davide Astori, el joven atleta que murió a los 31 años. (FOTO TOMADA DE WEB)

La muerte del futbolista italiano Davide Astori, ocurrida el pasado fin de semana en un hotel de Udine, será investigada como homicidio culposo, confirmó el fiscal en jefe de esa ciudad del norte del país, Antonio De Nicolo.

En declaraciones a los medios dijo que el cuerpo del excapitán del equipo Fiorentina será sometido este martes a la autopsia, que deberá establecer si hubo eventuales delitos, entre ellos la posibilidad de que "alguien le haya dado algo".

Esa hipótesis, reconoció, es "puramente abstracta", pero deberá ser investigada para descartar cualquier posible delito.

El fiscal precisó que Astori ya tenía algunas horas de haber fallecido cuando intervino el médico legal.

Ha sido abierta una indagación por homicidio culposo contra desconocidos", precisó.

Dijo que los encargados de realizar la autopsia serán los médicos Carlo Moreschi y Gaetano Thiene, expertos en la materia y quienes decidirán el tipo de análisis a realizar al cadáver.

Según De Nicolo, al término de la autopsia la fiscalía firmará la autorización para la restitución del cuerpo a la familia, lo que sucederá el miércoles a más tardar.

Astori fue encontrado en la cama. Como si estuviera dormido", reconoció el fiscal.





Dijo que su habitación dentro del hotel de Udine, en donde la escuadra se encontraba para participar en un partido contra la escuadra local, se encontraba en orden.

No fue encontrado nada que hiciera pensar en que (el futbolista) tomó alguna sustancia que le habría provocado la muerte. De cualquier manera se trata de la muerte de un muchacho joven, de 31 años, por lo que haremos todos los análisis necesarios", explicó.

Dijo que el cuerpo no presentaba ninguna seña particular. "Parece que no sufrió, como si hubiera muerto durante el sueño, lo que es inexplicable en una persona tan joven", añadió.

De Nicolo precisó que la autopsia establecerá si se trató de una muerte por paro cardiaco de improviso, que no presentó ningún tipo de síntomas y permitirá excluir otras causas.









