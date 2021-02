¡Histórico! Real Madrid es tricampeón de Europa

El Real Madrid conquistó su tercera Champions League consecutiva y cuarta en cinco años, tras imponerse 3-1 al Liverpool, en el Estadio Olímpico de Kiev.

El cuadro merengue consiguió su décimo tercera orejona en la historia, consolidándose como el máximo ganador del trofeo de clubes más importantes del futbol europeo.

Liverpool arrancó con la posesión del balón en los primeros momentos del partido. Sin embargo, todo cambió al minuto 25, cuando Sergio Ramos y Mohamed Salah se enfrascaron en un forcejeo que terminó mal para la estrella de los reds, quien cayó sobre su hombro izquierdo y que ocasionó su salida entre lágrimas al minuto 30.

Al minuto 50, el portero Loris Karius parecía tener controlada las acciones e intentar despejar con la mano, pero la pelota termine por impactar en Karim Benzema y anotar el primer tanto.

Sin embargo, cuatro minutos después, Liverpool reaccionó de forma inmediata y empató gracias al gol de Sadio Mané, quien encontró una pelota en el área merengue, venciendo al arquero Keylor Navas.

Al 61’ Gareth Bale entró al terreno de juego. Tres minutos después, Bale anotó un golazo de chilena y poner el 2-1 a favor de los merengues.

Un nuevo error del portero Karius al minuto 82, permitió el doblete de Gareth Bale. El galés remató se zurda desde fuera del área, pero el guardameta del Liverpool no logró quedarse con la pelota y terminó por dejar entrar la esférica.

Con esto, Real Madrid sigue haciendo historia al conseguir su décimo tercera Champions League

Pidiendo perdón. Que gesto de Kariuz con su afición pic.twitter.com/BtQidUq3qW — FERNANDO SCHWARTZ (@fersch_4) 26 de mayo de 2018

Así levantaron su décimo tercera Champions League. La tercera consecutiva, algo histórico.

¡TRICAMPEONES DE EUROPA!#ChampionsxFOX El inolvidable momento en que Sergio Ramos levanta la decimotercera 'Orejona' en la historia del Real Madrid, tras derrotar 3-1 al Liverpool en Kiev pic.twitter.com/kSYLUUuRdD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de mayo de 2018

¡EL REAL MADRID ES CAMPEÓN DE EUROPA! Por tercera vez consecutiva los merengues conquistan la orejona. ¡Histórico!

Así el error de Karius y el segundo de Gareth Bale

82' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Gareth Bale marca su doblete y pone el 3-1

82' ¡Atajadón Karius!

73' Robertson impidió el tercero del Madrid con una tremenda barrida sobre Cristiano Ronaldo

70' ¡AL POSTE! Mané cerca de poner el empate

Así el golazo de Gareth Bale

63' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Gareth Bale de chilena pone el 2-1

61' Sale Isco, entra Bale

La celebración de Jurgën Klopp

¡ASÍ CELEBRÓ KLOPP!#ChampionsxFOX RT si le vas al Liverpool en esta 'Noche Mágica' pic.twitter.com/b94NZLH2Wk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de mayo de 2018

El gol del empate

54' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! Mané empata el partido. Real Madrid 1-1 Liverpool

Así el gol de Benzema

???? GOL de #RealMadrid. Gol de Karim Benzema. Error increíble de Loris Karius. 1-0 ante #Liverpool, al 51’. [@90MinutesChi] pic.twitter.com/oWajAFvK5P — Pipe Sierra (@PipeSierraR) 26 de mayo de 2018

50' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Benzema abre el marcador. Real Madrid 1-0 Liverpool

Arranca la segunda mitad de la final de Champions League. Real Madrid y Liverpool están empatando a ceros.

Llegó el Medio Tiempo a Kiev. Real Madrid y Liverpool están empatando a cero goles.

42' ¡GOL ANULADO al Real Madrid! Benzema anota, pero el gol le es anulado por un fuera de lugar de Cristiano en un primer remate.

35' ¡También Carvajal! Llora Carvajal y se va del campo lesionado y en llanto

¡LAS LÁGRIMAS DE DANI CARVAJAL RAMOS! #ChampionsxFOX Se repite la escena de Milán.



??: KARMA (SU SEGUNDO APELLIDO ES RAMOS)



??: MERA COINCIDENCIA



Real Madrid vs. Liverpool en vivo por FOX Sports y plataformas digitales: https://t.co/eDBYeDYzfY pic.twitter.com/4mNZ2nN9bT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de mayo de 2018

29' ¡Se tira al suelo Salah! La estrella del Liverpool se duele mucho del hombro y está llorando

#ChampionsxFOX



¡Cuidado! Mohamed Salah fue atendido por una lesión en el hombro.



Real Madrid vs. Liverpool en vivo por FOX Sports y plataformas digitales: https://t.co/eDBYeDYzfY pic.twitter.com/Th8YO7wpjp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de mayo de 2018

26' Dolido del hombro Salah. Le atienden sobre el césped.

23' ¡FALLÓ LIVERPOOL! En el área disparó Arnold pero Navas ataja y mata el peligro.

Así fue la primera que tuvo Cristiano Ronaldo

¡LA PRIMERA QUE TUVO CRISTIANO RONALDO!#ChampionsxFOX Primeros 15 minutos para Liverpool, pero apareció CR7 y casi pone al cuadro blanco al frente del marcador pic.twitter.com/WAOWvsa42V — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de mayo de 2018

11' Dispara Marcelo desde fuera del área, pero se va muy desviado

2' ¡CERCA MADRID! Centro de Kroos al corazón del área pero Karius sale con todo y corta la jugada.

Vamossssss #ChampionsxFOX @FOXSportsMX pic.twitter.com/7z4bkeOI6Z — Lola Hernández (@lolahernan) 26 de mayo de 2018

1' Arranca el partido en Kiev. Real Madrid vs Liverpool por la Champions League

Los equipos saltan a la cancha, y escuchamos el himno de la Champions League

12:56 Real Madrid llega al estadio

???? ¡Ya estamos en el estadio! #APorLa13 pic.twitter.com/SHQmp2asET — Real Madrid C.F. ?? (@realmadrid) 26 de mayo de 2018

12:47 Liverpool llega al Estadio Olímpico de Kiev

The Reds have arrived! ??#UCLfinal #WeAreLiverpool pic.twitter.com/rMTjymZnsl — Liverpool FC (@LFC) 26 de mayo de 2018

12:35 El once titular del Liverpool para la final

Tonight's #UCLfinal line-up...#WeAreLiverpool pic.twitter.com/3lkznSLDkH — Liverpool FC (@LFC) 26 de mayo de 2018

12:33 Así saltará al campo Real Madrid para enfrentar al Liverpool

????? ¡Nuestro once inicial para la Final de Champions contra el @LFCEspanol! #APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/KZDSyZXArP — Real Madrid C.F. ?? (@realmadrid) 26 de mayo de 2018

12:15 El conjunto merengue ya va en camino al Estadio Olímpico de Kiev

????? #APorLa13

Nuestros jugadores ya se dirigen al estadio... ¡Pronto sabremos el once inicial para esta gran Final! pic.twitter.com/8h3zGX8jJg — Real Madrid C.F. ?? (@realmadrid) 26 de mayo de 2018

12:00 Así luce el vestidor del Real Madrid a poco más de una hora para la Gran Final

???? ¡Todo listo en nuestro vestuario para la llegada del equipo al Olimpiyskiy Stadium! #APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/LupF39wBcN — Real Madrid C.F. ?? (@realmadrid) 26 de mayo de 2018

11: La cancha del Estadio Olímpico de Kiev ya está lista

?????? ¡Así luce el escenario de la Final! #APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/24OFeVDBk9 — Real Madrid C.F. ?? (@realmadrid) 26 de mayo de 2018

8:30

?? ALLEZ ALLEZ ALLEZ ?? #Believers #UCLfinal pic.twitter.com/pMSJls9SNG — Liverpool FC (@LFC) 26 de mayo de 2018

8:00 am Real Madrid lanzó un video a #APORLA13

?? #APORLA13 pic.twitter.com/arx9rbrnbm — Real Madrid C.F. ?? (@realmadrid) 26 de mayo de 2018

8:00 am Los horarios en todo el mundo para ver la Champions

?? Real Madrid v Liverpool: Where in the world are you watching the #UCLfinal? ?? pic.twitter.com/qE1HpSKVip — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 de mayo de 2018

