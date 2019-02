“Si Yalitza Aparicio gana no sería justo”, filtran polémica conversación entre Salma Hayek y Martha Debayle

REDACCIÓN 25/02/2019 02:52 p.m.

Los fans de Martha Debayle filtraron una presunta conversación entre la conductora de radio y Salma Hayek, donde la actriz expresa su opinión sobre los nominados a los Oscar y en específico de Yalitza Aparicio, protagonista de la cinta “Roma”.

De acuerdo con Soy Carmín, después de todo el alboroto que causó “Roma” y en particular su protagonista, Yalitza Aparicio. Por fin conocimos a la ganadora del Oscar como Mejor Actriz, Olivia Colman. Sin embargo, en un mensaje de WhatsApp entre amigas, Salma Hayek argumentó por qué las cosas sucedieron así. Pues, aseguró que si ganaba Aparicio no sería justo.

Ustedes saben que soy muy amiga de Salma Hayek y que todas las noches hablamos horas por WhatsApp, le pregunté qué pensaba sobre #YalitzaAparicio y esto me contestó: pic.twitter.com/WxvG4hKcbn — Martha Debayle Fan (@marthadebayle_) 23 de febrero de 2019

Cabe destacar, que fue en el 2002 cuando Salma Hayek, puso en alto el nombre de su natal Veracruz, cuando la nominaron como Mejor Actriz, gracias a su entrañable papel de Frida Kahlo. No obstante, la esposa del multimillonario Francois-Henri Pinault, no se llevó el Oscar.

Sin embargo, al enterarse de la nominación de “Roma” y Yalitza Aparicio, compartió buena vibra y se sintió identificada al compartir la misma categoría. En su momento, cuando muchos atacaban a la estelar del ahora Mejor Director Alfonso Cuarón. Salma Hayek compartió:

¨En el 2002, me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola¨.

Sin duda, el compañerismo y admiración fue más que evidente:

"Felicidades, Yalitza, por tú merecida nominación. Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves", escribió en su cuenta de Instagram.

Las buenas acciones de Salma trataron de ser empañadas con esta presunta conversación que supuestamente tuvo con amiga Martha Debayle. Sin embargo, la veracidad de ese chat sigue en duda, ya que hasta el momento ni Martha ni Hayek se han pronunciado al respecto.

Glenn Close gana mañana el Oscar a Mejor Actriz queda @YalitzaAparicio en segundo lugar , guarden este tuit pic.twitter.com/CaFQpLJiQa — Martha Debayle Fan (@marthadebayle_) 24 de febrero de 2019





