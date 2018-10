Filtran fotos de Manelyk de "Acapulco Shore" antes de las cirugías

REDACCIÓN 25/10/2018 07:23 p.m.

Manelyk González se convirtió en una de las estrellas más polémicas y admiradas desde que llegó "Acapulco Shore", el reality show de MTV, su comportamiento hilarante y provocador la hicieron protagonizar diversos escándalos. Recientemente se filtraron unas fotos en la red, donde se ve a la joven antes de sus cirugías.

De acuerdo con LNN, de acuerdo a los usuarios de redes, las fotos constatan que la hora modelo no siempre lució tan sexy y hermosa como en la actualidad, de hecho varios señalan que en realidad no era nada agraciada en su adolescencia.

Anteriormente algunos medios aseguraron que Manelyk se ha sometido al menos a doce cirugías estéticas en rostro y cuerpo.

Unta duérmanse o les va salir Manelyk antes de sus cirugías pic.twitter.com/hpyYhtYLHO — corazón con agujeritos (@ChiinaDalmauOk) 21 de julio de 2017

Incluso señalaron que la primera intervención quirúrgica de la integrante de "Acapulco Shore", fue en la Ciudad de México cuando tenía 17 años de edad y fue un aumento de labios, pues los de ella eran muy delgados y ha invertido alrededor de 250 mil pesos en todas las cirugías.

Venga ya, voten por la de la izquierda... jajaja que fea que era!! pic.twitter.com/weYXWnxxjX — Diego Zamacona (@diegozamacona) 8 de mayo de 2017

Al respecto, Manelyk ha negado los rumores sobre intervenciones y en distintas ocasiones ha asegurado que todo lo que ella tiene "es natural".

Que culera estabas y que culera estas lo que hacen las operaciones no? ?? Vaya cejas que te cargas pic.twitter.com/TzvKL75v94 — Ricardo Garcia (@GarciaTucorazon) 31 de julio de 2016

