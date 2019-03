¡Los cacharon en plena infidelidad! Integrante de Magneto le "pone los cuernos" a su esposa con cantante de JNS

REDACCIÓN 20/03/2019 08:49 p.m.

En esta semana se destapó un escándalo, salieron a la luz unas fotografías que evidencian la infidelidad de un integrante de Magneto con una de las atractivas cantantes del grupo JNS.

De acuerdo con TVNotas, las imágenes exclusivas de la revista, muestra a Toño Beltranena, quien es casado, besando a Regina de JNS.

Ambos cantantes parecen que comparten más que el escenario, pues una amiga de Regina aseguró que Tono se queda en el departamento de la integrante de JNS cada ocasión que visita la Ciudad de México.

Ella está estrenando romance, pero digamos que es a escondidas, porque él es un hombre casado y tienen que andar con cuidado para que a él no lo vayan a cachar de infiel y a ella no la tachen de coscolina. De hecho, Regina sube historias y videos en sus redes sociales, pero nada comprometedoras, todo disfrazado como su amigo y compañero de trabajo, aseguró la fuente.

Cabe destacar, el guatemalteco está casado con María Castillo y tienen dos hijas Stella y Chiara; su familia vive en el Guatemala y él viaja a México por los conciertos.

Los artistas coincidieron en los ensayos y en las giras de 90´s Pop Tour, comenzaron como amigos hasta que se dio la relación extramarital, la cual ya quedó al descubierto.

Se dan tremendos ´encerrones´ en los camerinos y en los hoteles cuando tienen giras por el interior de la República. Además, Regina lo recibe por varios días en su departamento, pues él es de Guatemala y no tiene casa acá, aseguró la amiga de Regina.

(FOTO TVNOTAS)

Incluso, todos los integrantes del tour lo saben, según la amiga de Regina.

"Conviven por mucho tiempo, se cuentan sus cosas, se enteran de quién está con quién, quién está en crisis familiar, quién se está divorciando, quién se peleó con el novio, y así", explicó la fuente.

A Regina parece no importarle que Tono sea casado.

Ella no tiene empacho en decirlo y presumirlo, es una chava muy guapa y linda, además de trabajadora, pero de que está actuando mal, lo está haciendo, y lo sabe, no sé si piense que lo de Tono es pasajero o serio, pero sí se le ve enamorada, reveló la amiga de la cantante.

(FOTO ¡PÁSALA!)

"Regina cree en el amor, en formar una familia y tener hijos, claro que para eso faltan unos años más, dicho por ella (ríe). No se cierra las puertas para conocer a un hombre que logre ganarse su confianza y su corazón. Además, está muy chamaca para ser la amante, y Tono le lleva 14 años", puntualizó la fuente.

REGINA RESPONDE A LA PUBLICACIÓN

"No quiero entrar mucho en polémica con la nota que salió ayer, solamente quiero que sepan que uno siempre es el protagonista o a quien le toca hablar del tema. Todo tiene su momento. Gracias a todos los que me han escrito para ofrecerme su apoyo, quiero que sepan que yo estoy muy tranquila, si no lo había hecho público es justamente porque a veces las cosas son más grandes que uno, justamente para no dañar los procesos en los que las personas se encuentran", escribió la cantante a través de sus historias de Instagram.

La cantante hizo otra publicación para seguir hablando del tema.

nl

LEA TAMBIEN Entre lágrimas, Silvia Pinal habla de su pena más grande, la muerte de su hija Viridiana Alatriste "El dolor, la pena, eso no tiene explicación", dice Silvia Pinal cuando l epreguntan sobre su fallecida hija Viridiana

LEA TAMBIEN Productora de "Hoy" aclara si Andrea Legarreta dejará el matutino En esta semana se dio a conocer que Inés Gómez Mont remplazaría a Andrea Legarreta en "Hoy"

LEA TAMBIEN Belinda en la "friendzone", concursante de "La Voz... México" la batea en pleno programa Los encantos de Belinda no fueron suficientes para convencer a José de unirse a su equipo en "La Voz... México"