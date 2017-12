Filtran escenas de "Venom" con Tom Hardy

REDACCIÓN 19/12/2017 04:55 p.m.

En la red se filtraron imágenes del primer spin-off de Spider-Man, Venom, las fotografías confirman que Scott Haze será uno de los villanos, aunque no se sabe en realidad a quién interpretará.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en los videos y fotos filtradas, se ve a Eddie Bock, encarnado por Tom Hardy, y Haze, quienes se enfrentan cuerpo a cuerpo en una batalla.

In this video is Scott, Tom and Tom's stunt double (the guy helping him up) (fixed video errors) https://t.co/pHUU3tSkz6

El spin-off se basa en los cómics Lethal Protector, por lo que haciendo conjeturas, todo apunta a que Scott está relacionado con el personaje con quien Life Foundation quiere investigar a Venom, experimentando con él.

In this video is Justin (Tom's stunt double) and Scott. And the concrete was so cold they were using blow torches to heat it up.|https://t.co/8mqYvckOby