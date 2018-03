DESENREDAN TRAMA

¿Quién le dio los datos de 50 millones de personas a Cambridge Analytica?

El fundador de Facebook está en el ojo del huracán, pues EU y Reino Unido le piden una explicación por la filtración de los datos

REDACCIÓN 21/03/2018 08:23 p.m.

Profesor filtró datos de Facebook a Cambridge Analytica (Imagen de El Periódico)

La consultora británica Cambridge Analytica construyó un programa informático con datos de 50 millones de personas en Facebook, para predecir la decisión de voto en Estados Unidos a favor de Donald Trump.

La filtración de los datos vino del profesor de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, quien los obtuvo desde el año 2014, pidiendo permiso a Facebook, bajo el argumento de que serían utilizados con fines académicos.

Los datos se multiplicaron al ser compartida la aplicación; en un inicio fueron 270 mil perfiles, cerrando la lista en 50 millones.

Tiempo después, el profesor proporcionó los datos a Cambridge Analytica, para que ésta los manipulara con fines políticos en favor de Trump. Luego de esto surgió el escándalo divulgado por The London Observer y The New York Times.

Cambridge Analytica podría haber operado también en México

Ante esto, el académico minimizó la importancia del proyecto, de acuerdo con CNN. Aseguró que los resultados no fueron útiles para construir anuncios, ya que la tasa de acierto era mínima. También desmintió que el FBI, autoridades británicas o el congreso estadounidense lo hayan contactado.

Por su parte, Facebook contratará una auditora externa para investigar si Cambridge Analytica todavía tiene los datos de usuarios, que dijo haber eliminado en 2015.

Tanto Estados Unidos como Reino Unido le han pedido al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, una explicación y una investigación abierta.

LEA TAMBIEN El INE asegura que Cambridge Analytica no opera en México El presidente del Instituto, aseguró que protegerán la información de los ciudadanos y no será compartida; defendió el convenio con Facebook

LEA TAMBIEN Cambridge Analytica opera en México; INE debe indagar: AMLO El candidato Andrés Manuel López Obrador recordó que ya había manifestado en 2017 que Cambridge Analytica operaba en México



