Monarca NFL logra firmar a quarterback Nick Foles

REDACCIÓN 20/04/2018 07:15 p.m.

Después de su buena actuación en los playoffs de la temporada anterior, el mariscal de campo suplente de Águilas de Filadelfia, Nick Foles, extendería su contrato con la franquicia hasta la temporada 2019, tras llegar a un acuerdo.

Según información de la página oficial de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), Filadelfia decidió actuar ante la situación contractual de Foles, debido a que la siguiente temporada muerta se convertiría en agente libre sin restricciones, permitiéndole negociar con cualquier equipo del circuito.

El acuerdo entre Foles y Águilas sería por una suma importante por firmar de nuevo con la franquicia, además de incluir varios incentivos millonarios más en caso de que el mariscal, de 29 años de edad, se convierta en titular durante la siguiente temporada de la NFL.

El oriundo de Austin, Texas, terminó la temporada 2017 en lugar del lesionado Carson Wentz, y llevó a las Águilas a obtener el primer Super Tazón de su historia, con una actuación que lo convirtió en el "Jugador más Valioso" de aquel enfrentamiento.

