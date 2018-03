REDACCIÓN 24/03/2018 04:41 p.m.

NUEVO ESCÁNDALO

Dueño de Olympiacos es ligado al narcotráfico

La actual escuadra campeona del futbol griego podría ser seriamente afectada por las acusaciones sobre su propietario

REDACCION

Una vez más el futbol es vinculado con el narcotráfico, luego de que este día fuentes judiciales informarán que el dueño del actual campeón de la liga de fútbol griega, el Olympiacos, y del Nottingham Forest, un club de la segunda división inglesa, ha sido acusado de tráfico de drogas.

Los informes, divulgados por diversas agencias noticiosas europeas, señalan que la justicia griega imputó a Evangelos Marinakis por delitos de "posesión y tráfico de drogas", al igual que afirman que forma parte de "una banda organizada".

Por ello, la fiscalía de El Pireo, ciudad sede del Olympiacos, le prohibió además abandonar el país a Marinakis debido a una investigación sobre la financiación de su compañía marítima Capital, que fletó presuntamente el "Noor1", un petrolero interceptado en junio de 2014 frente a las costas de Grecia con dos toneladas de heroína a bordo.

De acuerdo con las investigaciones, la heroína sería transportada por camión a través de Grecia con dirección hacia Europa Occidental.

Campeones juveniles mexicanos han dejado de ser protagonistas y no forman parte de la selección mayor

Luego de esto y como era de esperarse Marikanis, de 50 años, ha negado firmemente las acusaciones, a pesar de lo cual deberá cumplir con las restricciones aplicadas sobre él.

El dueño del Olympiacos es casi tan influyente y controvertido como Ivan Savvidis, presidente del PAOK Salónica, que indignó al fútbol griego la semana pasada al irrumpir con un arma sobre el césped durante un partido en Tesalónica entre el PAOK y el AEK Atenas.

Este nuevo escándalo se suma al hecho de que recientemente la justicia absolvió a Marinakis en un gran escándalo de partidos amañados que conmocionó el fútbol griego en 2011.

Well Evangelos Marinakis did promise to get us higher ?? pic.twitter.com/wrOnV45uZn