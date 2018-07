Fernando del Solar y Paulina Vietez, contagian entusiasmo a otros supervivientes del cáncer

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 22/07/2018 10:33 a.m.

Fernando del Solar fue desahuciado por los médicos. Durante su última cirugía para extirparle un tumor cancerígeno ya no pudieron hacer nada y lo volvieron a cerrar.

"Ya no hay nada que hacer", le dijeron los cirujanos a doña Rosa, madre de Fernando, el conocido actor y conductor de televisión. El cáncer se había extendido.

Al participar en la jornada denominada "Ponte la capa y celebra la vida" que el Instituto Nacional de Cancerología organiza desde hace 4 años para recibir a las y los supervivientes de la enfermedad, compartió escenario con la comunicóloga Paulina Vietez, también sobreviviente de cáncer.

Ambos ofrecieron una plática muy entusiasta y esperanzadora en la que compartieron como la enfermedad les cambió la vida. Ella incluso agradeció por haberla padecido.

Por eso es tan bonito celebrar la vida. Yo los invito a ponerse a ponerse la capa de la vida y asumirnos todos como héroes. Todos tenemos eso en nosotros. ´El Jefe nos lo dice todos los días, en ustedes esta esa naturaleza divina".

Cuando del Solar estaba en estado de coma, en los momentos de mayor gravedad, asegura haber visto a "el Jefe" (en alusión a Dios) quien le dijo que todavía no era tiempo, que tenía que volver para aprender y compartir. "Y aquí estoy". Y no tiene cáncer.

Cuando empecé a soltar todas las piedras del pasado y me hice responsable de mis hechos, toda mi vida cambió. La medicina es una gran herramienta pero quien hace el proceso de soldar el hueso es uno. Despreocúpense y no se claven tanto en la quimio que les están dando. Vamos a abrazar, a perdonar lo que nos está pasando. Cuando empecé a compartir, a dar y a soltar, mi vida cambió".

Paulina tiene ocho años como superviviente de cáncer. "Cuando se me cayó el pelo por las quimioterapias y usaba peluca me di cuenta que mi pelo es la muestra de que todo vuelve a crecer. No somos la enfermedad, la enfermedad es un tránsito y cuando se asume como tal se adquiere otro poder. Y cuando se entiende cambia toda la perspectiva. Depende mucho de la actitud del paciente su sanación, que acompaña a los tratamientos".

Fernando platica lo espantoso que es pasar por el tratamiento. "Nadie sabe lo que provocan las radioterapias. Es espantoso, pero dependiendo de cómo lo vamos a transitar, si vamos a hacernos las víctimas... yo pasé dos años y medio haciéndome la víctima, porque siendo sincero, uno puede manipular a la gente que tenemos al lado. Pero al final de cuentas nadie soporta a las víctimas".

Paulina asegura que ante la adversidad el ser humano se crece. Yo no sabía que podía soportar esto. El diálogo entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu permite encontrar equilibrio, dice.

Fernando asegura que la gente no sabe cómo tratar a los enfermos de cáncer. "Me han dicho ´Mi Fer, échale ganas´, o ´Mi fer, es que Dios da estas batallas a los que sabe que las pueden soportar"

A Paulina una de sus mejores amigas llegó a decirle que no la podía acompañar "porque no puedo con tu sufrimiento".

Fernando recuerda que en momentos se quería aventar del balcón. "Es una mierda, así no quiero vivir", se decía. Pero cuando se pasa el proceso de duelo, dice, se entiende que la enfermedad es una maestra. A veces no se puede ver la orilla pero hoy estoy mucho más fortalecido. Y no podría ser quien soy si no hubiese pasado por eso".

A nadie le gusta hablar de esto. Nos confronta con la parte finita nuestra. Ahora he aprendido a vivir solo el aquí y el ahora pues uno no sabe si al otro día va a despertar".

Paulina se siente agradecida con el cáncer. "Me hizo una persona más empática, más sensible de las cosas que valen la pena. Los vínculos se reacomodan".

Ambos sobrevivientes coinciden en que el cáncer pone a prueba la dignidad pues obliga a ser humildes. Uno no quisiera estar ahí pero hay que hacerlo manteniendo la dignidad en todo momento, señalan

Por eso es tan bonito celebrar la vida. Yo los invito a ponerse la capa de la vida y asumirnos todos como héroes. Todos tenemos eso en nosotros", convoca Paulina.

"Tratemos de soltar las piedras del pasado y aprender a volar. Sólo tenemos el aquí y el ahora", afirma del Solar.

Los sobrevivientes terminaron su plática en medio de aplausos y mucha demanda para sacarse la selfie con el actor.

