Era cierto, Fernando del Solar admite que le pidió pensión a Ingrid Coronado

REDACCIÓN 26/01/2019 11:39 a.m.

Una de las separaciones más polémicas de la farándula fue la de Ingrid Coronad y Fernando del Solar, la pareja que cautivó desde que compartieron la conducción del programa "Sexos en guerra", nadie podía creer que terminarán tan mal.

De acuerdo con Publimetro, en mayo de 2015 la pareja confirmó su separación, luego de estar siete años juntos y tener dos hijos: Luciano y Paolo.

Del Solar había recibido tratamiento contra el Linfoma de Hodgkin que le fue detectado en 2012. Ese mismo año le fue detectado un nuevo tumor en el pulmón y estuvo en terapia intensiva.

A casi cuatro años del tormento y después de perdonarse sus errores, el presentador argentino reveló en Ventaneando cómo se encuentra su relación con su ex.

"Todo muy cordial. Entendimos perfectamente que lo mejor por el bienestar de ellos (sus hijos) es que ambas partes estén bien. Después de toda la guerra que uno puede sufrir en un divorcio, gracias a Dios las aguas se calmaron y estamos disfrutando mucho más de nuestros hijos".

LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Durante la misma entrevista se tocó el asunto de la pensión alimenticia que en su momento Del Solar le pidió a Ingrid.

Comentó que los abogados solicitaron la pensión hace mucho tiempo, cuando él estaba muy mal de salud "prácticamente inconsciente". Y lo hicieron "como parte de las cosas que por ley corresponden".

Sin embargo aclaró que en cuanto se repuso dio marcha atrás a esa petición.

No procedió, nunca me ha pasado un peso.

Aseguró además que pese a los problemas de salud que enfrentó, nunca dejó de hacerse cargo de los gastos escolares de sus hijos.



"Siempre he aportado. Nunca he dejado de aportar. Escuelas, colegiaturas, inscripciones siempre lo he pagado yo".

DEL SOLAR REGRESA A LA TV

El argentino está por cumplir dos años de romance con su novia, Ana Ferró y también regresó a la televisión mexicana a través del canal MVStv.

Del Solar participará en el programa "Bla, bla, show", de lunes a viernes de 7 a 8 PM, junto a Mónica Noguera, Sarah Bustani, Vielka Valenzuela y Claudio Rodríguez.

Tras estar ausente de las cámaras, tuvo un breve regreso a la tv en el programa Hoy, pero luego de apenas tres meses, en junio anunció su salida de la emisión.

an





LEA TAMBIEN Facebook rompe fronteras y permitirá mensajes cruzados entre WhatsApp, Messenger e Instagram Facebook busca unir sus tres redes sociales en una misma, al menos para chatear

LEA TAMBIEN ¡Los zombies regresan! Netflix prepara serie de "Resident Evil" El virus que arrasó con la humanidad estará de vuelta en la plataforma de Netflix y promete ser una súper serie