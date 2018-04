"Hoy"

Fernando del Solar presentó a su nueva novia en "Hoy"

Fernando del Solar celebró su cumpleaños número 44 en el programa "Hoy" y también aprovechó para presentar a su nueva novia

Después de su lucha contra el cáncer, Fernando del Solar, se encuentra más feliz que nunca y parte de su felicidad y fortaleza se la debe al amor y apoyo de su nueva novia a la cual presentó en "Hoy" (FOTO TOMADA DE WEB)

Fernando del Solar arrancó el 2018 lleno de salud y trabajo, el conductor se integró hace unos meses a las filas de Televisa, para después formar parte del elenco del programa "Hoy", donde presento a su nueva novia.

De acuerdo con Debate, ayer Del Solar cumplió 45 años, y sus compañeros lo apapacharon mucho y le prepararon una sorpresa. Raúl Araiza invitó al cumpleañero para que participara con "Ked el hombre magia", en una dinámica en la que se sumó la cómica "Rosa Concha", quien sirvió como modelo.

La dinámica consistió en que Fernando tenía que imaginar que Ked podría conceder un deseo, por lo que sacó de entre sus manos la imagen de una motocicleta, de inmediato sus compañeros ordenan que el conductor cerrara sus ojos para que sucediera la magia, tras una serie de preguntas y juegos apareció una imagen de Anna Ferró, la nueva novia de Fernando del Solar, quien entró al foro, beso al conductor con gran ternura y lo felicito por su cumpleaños.

En noviembre del año pasado, el ex esposo de Ingrid Coronado y Anna anunciaron que tenían una relación; aunque, debido a que ella no es del espectáculo, no habían aparecido en televisión o algún otro medio, hasta ayer en el programa "Hoy".

