Fernando del Solar revela si habrá reconciliación con Ingrid Coronado

Fernando del Solar habló de la supuesta reconciliación con la madre de sus hijos, asegurando que lo único que ocurrió es que han conseguido construir una buena relación con Ingrid Coronado por el bien de Luciano y Paolo.

De acuerdo con Hola!, después de poco más de dos años de la bomba mediática que representó la separación y divorcio de Ingrid y Fernando, en los últimos días se comenzó a especular sobre una posible reconciliación entre los conductores, noticia que tomó por sorpresa a muchos, incluso a los protagonistas.

Con sentido del humor, el argentino respondió al cuestionamiento asegurando que lo único que ocurre entre él y su ex es la trasformación de su relación, la que en los últimos meses ha sido mucho más cordial que cuando decidieron poner punto final a su historia de amor.

¿SIGUE HABIENDO AMOR?

Del Solar dejó claro que la decisión de llevarse bien entre ellos la tomaron por el bienestar de Luciano y Paolo, sus hijos: "No, por mi parte no. Es una relación cordial por nuestros hijos y entendimos que lo mejor era llevar la fiesta en paz, sobre todo por los chicos", comentó a las cámaras del programa "Intrusos".

Fernando comentó cómo fue que lograron dejar los malos entendidos atrás y lograron tener una buena relación: "El tiempo, el tiempo lo cura todo y ya, el tiempo y los abogados y tan tan, no puedes hacer nada en contra de la ley entonces que se arregle todo a favor de la ley", comentó los términos legales dictados por el juez tras su divorcio.

LA RELACIÓN CON SUS HIJOS

Sobre la relación con sus hijos contó: "Los veo dos veces por semana hacemos la tarea, vamos al cine, vemos futbol, vemos la Champions, luego los regreso a su casa y luego, un fin de semana sí, un fin de semana no me tocan a mí".

SU RELACIÓN CON ANNA FERRÓ

Fernando se ríe de los señalamientos de la prensa y reconoce que desde que comenzó su relación con Ingrid, hasta que terminó fue un tema muy rentable para los medios de comunicación: "No pasa nada, estamos en un medio en el que hay cosas que venden. Así como vendíamos mucho cuando estábamos juntos, también vendían mucho cuando nos separamos y vende mucho más si hay pleito y si hay sangre", explicó simpático.

Mientras la prensa se divierte relacionándolo con su ex, él está feliz con Anna Ferró su novia desde hace un año ocho meses y se describe como un hombre "feliz y enamorado". Aunque está pleno, reconoce que en sus planes no está llegar al altar con su novia y prefiere disfrutar del momento: "No tengo ningún apuro en casarme, en tener más hijos tampoco, te digo, me tomo la vida con calma, aquí y ahora. Trato de ya no hacer planes a largo plazo, trato de vivir el aquí y el ahora".

