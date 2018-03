Espectáculos

El antes y después de Fernando Carrillo, luce irreconocible pero sigue siendo un galán

El actor compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram y sus seguidores no tardaron en comentarla

REDACCIÓN 05/03/2018 01:20 p.m.

El actor lleva 30 años en el medio del espectáculo. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Todos recuerdan la famosa telenovela "María Isabel" protagonizada por Fernando Carrillo y Adela Noriega pero así han cambiado sus protagonistas.

Carrillo fue uno de los galanes más cotizados de la televisión hispana hace más de dos décadas y hoy se mantiene activo pero solo en sus redes sociales.

El actor hoy luce otro aspecto al que mostró en la telenovela "Abigaíl", que le dio fama a nivel internacional.

Su primera participación en la una producción se estrenó en el año 1988 y tenía en su rol protagónico, además de Carrillo, a la hoy conductora de televisión Catherine Fulop.

GUILLERMO DEL TORO SE CORONA COMO MEJOR DIRECTOR DE HOLLYWOOD

El día de ayer Fernando Carrillo compartió en Instagram una imagen donde se ve el paso del tiempo en su rostro.

Actualmente Carrillo tiene 52 años de edad y en la foto aparece junto a su mascota.

Cabe indicar que Fernando Carrillo también fue parte de exitosas producciones como "Rosalinda", "Ponderosa", entre otras.

Love ???? and always #blessed Una publicación compartida de Ferr Carrillo (@ferrcarrillo) el Mar 1, 2018 at 9:32 PST

Mención aparte merece Catherine Fulop, ex esposa de Fernando Carrillo y ex compañera de reparto. La ex conductora de Fox Sports se mantiene muy vigente en Argentina.

Actualmente él cuenta con 354 mil seguidores en Instagram y ella con 625 mil.

auc

LEA TAMBIEN Maca Carreiro y Magda Rodríguez se mandan indirectas en redes La nueva etapa del matutino será a partir del 12 de marzo y conoceremos a los nuevos conductores

LEA TAMBIEN El adorable video de Enrique Iglesias con su bebé recién nacido El cantante español se mostró en su nueva faceta como papá y sus fans quedaron encantados

LEA TAMBIEN Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann presentan a su bebé en redes sociales La pareja compartió la evolución del embarazo de la hija de Eugenio Derbez con sus seguidores de Instagram