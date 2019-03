Fernando Carrillo acepta su coqueteo con Irina Baeva: "Ella me dio entrada y yo caí rendido"

REDACCIÓN 05/03/2019 05:27 p.m.

La semana pasada la revista Nueva publicó una conversación de WhatsApp entre Fernando Carrillo e Irina Baeva. Las charlas mostraban un ligero coqueteo y también estaban relacionadas con asuntos de trabajo, el actor le decía "princesa" y ahora reconoce que Baeva le "dio entrada y yo caí rendido".

De acuerdo con Infobae, de acuerdo a la publicación, el coqueteo entre Carrillo y Baeva, surgió a la par de la relación extramarital que tenía la actriz con Gabriel Soto, quien aún no terminaba su matrimonio con Geraldine Bazán.

(Ve aquí la conversación completa)

En un principio, Carrillo declaró al programa "Intrusos", que respeta mucho a Soto y que no conocía a Baeva, a quien vio por primera vez en el Mundial de Futbol, el año pasado.

Sin embargo, en el número más reciente de la revista TV Notas, Carrillo aceptó que sí estuvo en contacto con Irina Baeva y señaló que se hizo un escándalo muy grande por esos mensajes.

"Hace unos días lo negué porque el asunto no es de mí solamente, había otras personas involucradas, y antes que nada yo soy un caballero y siempre hay que negarlo todo", explicó.

El actor indicó que cambió de opinión porque consideró que su público merece una explicación. "No me gusta andar mintiendo ni escondiéndome de nada, ya que soy un hombre libre".

Fernando reconoció que estuvo en contacto con Irina, primero vía Facebook y luego a través de WhatsApp.

En un principio pensaba invitarla a una serie que prepara y luego se dieron las cosas para que se conocieran más. "Noté que es una chica muy guapa y me cautivó, pero mi interés inicial era trabajar con ella".

Comentó que la actriz es muy linda y respetuosa. "Ella me dio entrada y yo caí rendido. Admiraba la belleza de Irina, pero no sabía que desde ese entonces ella tenía una relación con Gabriel Soto, creí que sólo eran rumores".

Carrillo no tiene certeza de que en la época en que contactó a Irina (cuando ella estaba en Rusia para el Mundial de Futbol) ya tuviera una relación con Soto.

"Al final no se dio nada, ni en lo amoroso ni en lo laboral. Irina ya no fue la protagonista de mi serie, pues no cuadraron los tiempos y entiendo que es una mujer muy trabajadora y que le está yendo muy bien".

El actor no ha hablado con Irina Baeva pues no desea ocasionarle problemas con Gabriel Soto. A manera de broma le envió un mensaje: "Tú di a quién prefieres, a Gabriel o a mí ". Aunque al final comentó que espera que ella y Soto sean felices, "que vivan su amor".

nl

LEA TAMBIEN Steven Spielberg se lanza contra Netflix y la plataforma le da una épica respuesta Se dice que Steven Spielberg movió sus influencias para que "Roma" de Alfonso Cuarón no ganará el Oscar a Mejor Película por ser una cinta en colaboración con N

LEA TAMBIEN "No publiquen esa imagen": Danny DeVito se cae en plena conferencia de prensa En cuanto se levantó el actor de "Dumbo" pidió que ignoraran su caída, ¿será que les tiene miedo a los memes mexicanos?

LEA TAMBIEN Destrozona a Belinda, se burlan de su rostro hinchado y hacen memes comparándola con "¿Dónde están las rubias?" Le llovieron críticas a Belinda tras su presentación como coach de "La Voz... México", muchos señalaron que su rostro lucí extraño