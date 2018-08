Le dicen piojoso a Fernández Noroña y así reacciona

Conocido por sus encontronazos con diversos actores políticos, el diputado federal electo Gerardo Fernández Noroña volvió a ser protagonista de un pleito en redes sociales.

En esta ocasión se dieron dimes y diretes con Teresa Castell, quien fuera candidata independiente a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2017.

El asunto inició en el momento que Fernández Noroña lanzó un tuit quejándose de Teresa Castell, quien lo llamó piojoso y lo increpó por desayunar en la fonda Yecapixtla, ubicada en la carretera México- Toluca.

En verdad me parece miserable que me busquen para provocarme porque desayuné en la fonda de Yecapixtla, en la carretera México Toluca. #soypiojoso dice @teresacastellmx de mi.

Noroña insertó un nuevo tuit con una foto en donde se le ve junto a Castell en la fonda Yecapixtla.

Desayuné en Fonda de Yecapixtla. Teresa Castell, priísta embozada, fue a insultarme diciendo que trago de ellos y que no debo entrar a esos lugares. "Piojoso" me dijo. Cada vez muestran más su verdadera cara fascista. pic.twitter.com/OSIy2HHq5Y

Ya andas espantado ...te di mi punto de vista como ciudadana y que no defraudará al pueblo y te pusiste como loco a ofender....creo necesitas atenderte...eso no es normal ...@lopezobrador_ se le están llendo las cabras al monte . .dice que llegó sólo y no le debe nada al pueblo. https://t.co/Z01a7DKVVX