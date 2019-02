"Déjalo ser", así reaccionaron Fernanda y Sofía Castro al divorcio de Peña y Angélica Rivera

REDACCIÓN 09/02/2019 02:16 p.m.

Con ocho años de matrimonio y recién terminado su mandato presidencial, Angélica Rivera anuncia que se divorcia de Enrique Peña Nieto; ante el impacto de la noticia así reaccionaron sus hijas Fernanda y Sofía Castro en redes sociales.

De acuerdo con Publimetro, a través de sus stories, Fernanda, compartió un clip en el que se le ve cantando el famoso tema Let it be de los Beatles, que en español significa Déjalo ser. En el post mencionó a sus dos hermanas, Sofía y Regina.

Fragmento de la canción:

"Cuando me veo en tiempo de problemas

La Madre María viene hacia mi,

Hablándome sabiamente, "déjalo ser".

Y en mis horas de oscuridad

Ella se para justo en frente mío..."

Por su parte, Sofía respondió al mensaje de su hermana con un tierno: "Te amo de aquí al cielo infinitas veces".

El anuncio

La actriz Angélica Rivera informó que después de 8 años de matrimonio decidió separarse de Enrique Peña Nieto para continuar con su vida profesional.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme.

A mi esposo, siempre le entregue con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional.Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Atentamente. Angélica Rivera", escribió la actriz.

