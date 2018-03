Espectáculos

Fernanda del Castillo posa al natural y recibe miles de elogios

La actriz demostró que se siente segura y plena en esta etapa de su vida y sus seguidores la llenaron de elogios

REDACCIÓN 07/03/2018 04:53 p.m.

La carrera de la actriz tomó fuerza cuando interpretó a "Mónica Robles" en "El Señor de los Cielos". (FOTO MTOMADA DE INSTAGRAM)

La actriz Fernanda Castillo se encuentra en el mejor momento de su carrera y no duda en compartirlo con sus seguidores de redes sociales.

Este martes la mexicana que protagoniza "Enemigo Íntimo" compartió un par de fotos que enloqueció a sus seguidores por su naturalidad.

Fernanda realizó una primera publicación donde se mostró sin gota de maquillaje.

Tras la publicación sus seguidores no tardaron en comentar la instantánea, "Sin maquillaje te ves mucho más hermosa de lo que eres", "Así deberías salir en la serie para hacerlo más real. Sales muy maquillada y eres muy bonita así", "Creo que es la foto más hermosa que te he visto porque eres tú, la persona, no la artista", expresaron sus fans.

En otra publicación Fernanda Castillo dejó ver su torneada silueta en un bikini rojo, mientras paseaba en la playa con su perro.

"Eres la más bella creación de esta Tierra", expresó uno de sus fervientes seguidores.

Y hace unos minutos volvió a compartir otra instantánea al natural, en esta ocasión muy relajada y cerrando los ojos.

