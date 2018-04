FERIA DE PUEBLA

VIDEO. Policías discriminan y golpean a joven transexual en baños de Feria de Puebla

Daniela M. Morales, una joven transexual denunció la violencia de la que fue objeto por usar el baño en la Feria de Puebla

Ciudad de México (La Silla Rota).- Daniela M. Morales, una joven transexual denunció la violencia de la que fue objeto por usar el baño en la Feria de Puebla, donde cinco policías la sacaron violentamente. Lo sucedidó fue el pasado sábado aproximadamente a la media noche.

En un relato a través de un video de Facebook, dice:

"Me encuentro con la atrocidad que me toca ir al baño, hacer mis necesidades como todos, se me acerca un chavo y me meto al baño, él me sigue y me azota la puerta muy fuerte, el tipo estaba borracho y se me estaba insinuando".

Sin embargo, los policías que la agredieron la sacaron a golpes del baño bajo el argumento de que su agresor y ella estaban haciendo cosas indebidas, e incluso, alguien los había reportado minutos antes.

Ante la confusión los uniformados intentaron remitirla, ella intentó irse pero la comenzaron a golpear, "me empiezan a pegar en la espalda con las macanas". Daniela describe que recibió algunos golpes en el cuerpo, principalmente en los senos, "me zangolotearon como no tienen una idea", menciona.

El incidente fue captado en video por una de las amigas, donde se aprecia como los policías la rodean e incluso uno de ellos pide no grabar y lanza un golpe al celular.

Daniela menciona que no va a denunciar los hechos de manera legal, porque considera que no sería tomada en cuenta y mucho menos obtendría justicia por la discriminación de la que fue objeto.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública informa que ya contactó a la joven y que dará acompañamiento para que interponga su denuncia, si así lo decide.

