Fendi causa controversia al crear una bufanda con forma de vagina

La prestigiosa marca de ropa italiana Fendi, suele marcar tendencia en el mundo de la moda. Sin embargo, en esta ocasión se encuentra en boca de todos por una prenda tradicional, una bufanda, la cual aseguran los usuarios de redes tiene un gran parecido con una vagina.

De acuerdo con Crónica, la marca suele revolucionar las pasarelas y llevar prestigio a las mujeres más exigentes, pero en esta ocasión su nueva colección de invierno recibió peculiares comentarios.

La prenda en cuestión es una bufanda, la cual se promociona en la página de anuncios de la afamada firma con la descripción "Chal con toque de pieles".

