VIOLENCIA DE GÉNERO

Feminicidios, herida abierta de impunidad en el Edomex

Pese a que las autoridades presumen sentencias históricas contra feminicidias, los casos de feminicidios han ido en aumento y los detenidos han ido a la baja

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 13/04/2018 01:20 p.m.

Feminicidios, herida abierta de impunidad en Edomex (Foto Cuartoscuro)

La violencia sigue siendo la pesadilla de las mujeres en el Estado de México, pese a la implementación de la alerta de generó en julio del 2015.

Desde dicho, al menos 197 mujeres han sido víctimas de feminicidio en la entidad mexiquense.

Los casos han ido en aumento en los últimos tres años: en 2015 se registraron 59 feminicidios, al igual que en 2016, mientras que el año pasado hubo 69 feminicidios y 11 en el primer bimestre del 2018.

Esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A los delitos habría que sumarle la impunidad, la cual, ante estos crímenes, sigue siendo un constante en el Estado de México, la capital del feminicidio en México.

En ese mismo lapso, de 2015 a la fecha, sólo aparecen siete personas vinculadas a proceso por el delito de feminicidio en la página web de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Por su parte, el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, aseguró que en su administración, terminada el 15 de septiembre del año pasado, se sentenciaron a 95 feminicidios.

Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sólo en 2016 ocurrieron 263 feminicidios en el Estado de México, sin contar los demás cinco años de la administración de Ávila Villegas.

Las organizaciones no gubernamentales han denunciado que las autoridades no catalogan como feminicidio todos los casos de asesinatos de mujeres que tienen la característica para ser catalogado como tal, por ello las cifras de las ONG y el gobierno sobre dicho delito no coinciden.

Los feminicidas vinculados a proceso

Cristóbal Hernández Romero fue vinculado a proceso el 27 de octubre del 2016 por el asesinato mujer, cuyo cuerpo fue abandonado en un sembradío en el poblado de La Purificación, en Teotohuacán.

Jorge Alberto López Lara fue vinculado a proceso el 8 de enero del 2017 por atropellar a una mujer, lo que le ocasionó la muerte, en la carretera México-Cuautla en Cocotitlán.

Esteban Martínez Odilón fue vinculado a proceso el 16 de febrero del 2017 por ingresar al domicilio de una fémina, privarla de la libertad y asesinarla en Ixtlahuaca.

José Urbano Ortega Sánchez, vinculado a proceso el 22 de abril del 2016, asesinó a una mujer en la comunidad de Capulín, en Donato de Guerra.

Jonathan Rosas Salvador fue vinculado a proceso el 9 de noviembre del año pasado por el asesinato de una menor de dos años y tres meses de edad en la comunidad de Piequeshimo, en Villa del Carbón.

Ricardo Sánchez Marín, vinculado a proceso el 2 de septiembre del 2016 por asesinar a una mujer junto con un cómplice en mujer en la comunidad de Capulín, en Donato de Guerra.

Elmer Tinoco Eutimio, vinculado a proceso el 6 de septiembre del 2016 por asesinar a su abuela en el municipio de Luvianos.

El feminicida más buscado del Edomex

Juan Manuel de la Cruz Quintero es señalado por las autoridades mexiquenses de asesinar a Mariana Joselín Baltierra de 18 años en Ecatepec.

La mañana del 27 de julio del 2017, Mariana Joselín salió de su casa, iba sólo a la tienda, caminaría 200 metros, pero ya no regresó.

Entre Mariana, la tienda y su casa se interpuso una carnicería, para ser más específicos, un carnicero: Juan Manuel.

Ese jueves, por ser último de mes, la carnicería estaba cerrada y en el lugar sólo estaba el joven de 28 años, quien veía pasar a la gente enfrente del local.

El dueño del establecimiento le permitía a de la Cruz Quintero dormir en una habitación que se encontraba arriba de la carnicería. No tenía mucho tiempo de trabajar en el lugar, pues se fugó de su barrió luego de que su hermana lo denunciara de haber intentado asesinar a su madre.

Esa mañana, Juan Manuel vio pasar a Mariana hacía la tienda, de regreso, ya cargando el mandado, el sujeto metió por la fuerza a la joven en el local, las cosas que había comprado quedaron regadas en el piso.

La ausencia de Mariana fue denunciada inmediatamente, incluso, en las afueras de la misma carnicería fue pegado un volante con la foto de la joven y la leyenda "se busca".





No fue hasta que el dueño de la carnicería llegó al local para trabajar, cuando encontró el cuerpo de Mariana Joselín Baltierra, tendido en el piso, con el abdomen abierto y con signos de abuso sexual.

Las cámaras de seguridad con las que contaba la carnicería y proporcionadas por el duelo del negocio a las autoridades, facilitaron la identificación del autor del crimen.

Por ello, Juan Manuel de la Cruz Quintero es buscado por la FGJEM y ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quienes aporten información para localizarlo, convirtiéndolo en el feminicida más buscado en el Estado de México

#FiscalíaEdoméx autorizó el ofrecimiento d hasta 500mil pesos a quien aporten información útil para la localización aprehensión de 3personas pic.twitter.com/TxLylQ49bT — Alejandro J. Gómez (@FiscalEdomex) 20 de octubre de 2017

A él se le suman dos feminicidas más por quienes las autoridades mexiquenses:

Gabriel Mendoza Huerta, un guardia de seguridad privada del Metro de la Ciudad de México, quien asesinó a su pareja y a la hija de ésta, también en Ecatepec.

Y Miguel Pérez Santiago, acusado de haber matado a una mujer con la que salió de un bar en Naucalpan.

La primera sentencia vitalicia a un feminicida

Fernando González García asesinó a dos mujeres en Naucalpan: Karen Esquivel y Adriana Hernández, de 19 y 52 años respectivamente.

Los cuerpos de ambas mujeres fueron abandonados dentro de dos maletas, la cual fue encontrada el 25 de septiembre del 2016, tres días después de que se reportara su desaparición.

Los feminicidios ocurrieron el 22 de septiembre de 2016, en la casa de Adriana, ubicada junto al gimnasio donde trabajaba Karen como instructora y Fernando como acomodador de autos.

Adriana mostraba capacidades diferentes, mientras que Karen fue víctima de sometimiento sexual antes de ser asesinada.

Posteriormente, el asesino llevó los cuerpos a su casa donde los dejó "enmaletados", para luego huir hasta que fue detenido el primero de febrero del año pasado en Guanajuato.

Medio año después de los hechos, Fernando González García fue sentenciado a prisión vitalicia por el doble feminicidio, siendo así la primera sentencia de su tipo por feminicidio a nivel nacional.

