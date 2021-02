Familiares revelan otra causa del asesinato de Mireya

Puebla (La Silla Rota).- El cuerpo de Mireya fue hallado en su casa, el principal sospechoso del crimen es su esposo quien presuntamente la asesinó con múltiples puñaladas en el cuerpo; los primeros señalamientos indicaban que el móvil habría sido la custodia del hijo de ambos, ahora familiares de la víctima revelan la otra causa de la muerte de Mireya en Acatlán de Osorio.

El asesinato de Mireya ocurrido el 25 de febrero se convirtió en el feminicidio número 20 en Puebla, fueron sus familiares quienes encontraron el cuerpo dentro de la casa marcada con el número 6 de la calle Joaquín Osorio.

La primera versión señaló que el esposo de Mireya Sarabia, Víctor Escamilla la asesinó por celos y con la intención de robarle a Damián, su hijo de dos años que desapareció pero fue hallado sano y salvo por elementos de Fiscalía General del Estado en casa de la familia de su padre, quien se sintió acorralado por la búsqueda a través de las redes sociales.

Los familiares y amigos de Mireya indican que esas no fueron las causas de la muerte y que la pareja vivía junta en apariencia “todo estaba bien”. Víctor continúa prófugo y no se conoce más que la fotografía de su perfil de Facebook en donde se definió como “un hijo de la chingada”.

La pareja contrajo nupcias en diciembre del 2015, así lo indicó Angélica Méndez, de acuerdo con Periódico Central, la amiga cercana de Mireya a quien de cariño llamaba “Mirey” jamás le insinuó que dentro del matrimonio hubiese problemas.

Ella decía que todo iba bien, o aparentemente. Que yo supiera, nunca tuvieron planes de divorciarse. No fue por nada de eso que dicen del niño, que se lo quiso robar. El niño estaba con ellos cuando pasó lo que pasó y entonces al verla muerte, se fue con el niño, lo dejó encargado y él escapó” declaró para el medio.

Sus amistades quienes se encuentran indignadas describieron a Mireya como una persona amorosa, responsable y trabajadora “era una persona intachable”. De Víctor mencionan que abusaba del alcohol.

Foto. Periódico Central

Sabemos que él tenía problemas con el alcohol pero ella nunca nos decía lo que pasaba, decía que todo estaba bien, lo cierto es que solo Dios y ellos saben qué fue lo que pasó realmente”, dijo Angélica.

Las autoridades no han confirmado si Víctor se encontraba bajo los influjos del alcohol cuando asesinó a su esposa “Estamos muy enojados y llenos de impotencia, no se vale lo que le hicieron, no puedo creer lo que pasó” dijo Angélica.

Con información de Periódico Central

