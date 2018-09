Wendy tenía 14 años y fue asesinada a machetazos

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 18/09/2018 06:09 p.m.

Oaxaca, Oaxaca.- Wendy Aracely "N" salió de su casa el lunes temprano, en la comunidad de San Vicente Yagondoy, perteneciente a San Agustín Loxicha, rumbo a la Telesecundaria, pero no regresó. Su cuerpo fue hallado horas después en el paraje "Río Mina" de la localidad.

La adolescente de 14 años de edad es la novena víctima que se registra en la entidad, después de ser emitida la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en Oaxaca apenas el pasado 1 de septiembre.

Wendy fue hallada aún con su informe escolar, con síntomas de agresión sexual y física.

Alerta en Oaxaca por dengue hemorrágico; reportan tres decesos



Las primeras investigaciones realizadas la noche del lunes arrojaron que la menor fue violada y asesinada con un objeto punzo cortante (machete), dado que el cuerpo presenta corte en la parte del cuello del lado izquierdo, en el hombro derecho una herida de aproximadamente de 18 centímetros, y una lesión en la mano derecha desprendiendo los dedos índice y medio.

El agente municipal de Yagondoy, Crispín Teófilo Pedro Mendoza, dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que trasladaran peritos a la comunidad e iniciarán las investigaciones correspondientes.

El papá de Wendy, Elías Pedro Mendoza, reconoció el cuerpo de su hija y exigió a las autoridades dar con los responsables.

La FGJE confirmó que se inició la carpeta de investigación 3431/FSP/2018 por feminicidio. La dependencia manifestó que hay razones de género en este caso, pero serán las diligencias correspondientes las que confirmen y al presunto responsable.

Tan sólo en las últimas 24 horas suman tres los asesinatos de mujeres en la entidad, uno de ellos ocurrió en la colonia Oaxaquita de Matías Romero Avendaño, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

Alerta de Género limitada

Anabel López Sánchez, del Colectivo Ciudadanía para las Mujeres, condenó el hecho de que aún y con la AVG en el estado se sigan cometiendo asesinatos.

Tras 210 feminicidios, emiten Alerta de Género en Oaxaca



La activista consideró que la declaratoria que se hizo sólo para 40 municipios se trató de una estrategia policía para dejar fuera la responsabilidad del gobierno del Estado y la centro en los municipios, cuando los feminicidios ocurren en todo el estado.



"Primero la alerta se dio con demasiada lentitud y debió de emitirse para todo el estado, porque eso hubiese significado que el gobierno tendría la atención para cumplir con las recomendaciones y las acciones que garanticen una vida libre de violencia a las mujeres".

Detalló que en varios municipios las autoridades ni quisiera tenían idea de que estaban considerados dentro de la Alerta, mucho menos la idea de las acciones que tienen que implementar.El problema radica en que no hay política pública a nivel federal, estatal y municipal para atender y erradicar la violencia hacia las mujeres, por lo tanto no acciones ni presupuestos.Indicó que a la fecha no se ve ningún cambio en ninguna de las instituciones y mucho menos interés de los funcionarios por atender la AVG, "porque para ello la alerta la decretaron en los municipios y con ello descolocaron al gobierno de la problemática".Dentro de los 40 municipios considerados dentro de la AVG, el municipio de San Agustín Loxicha está considerado, pero la autoridad municipal no ha implementado ninguna de las acciones emergentes que se ordenaron.

LEA TAMBIEN Alerta de Género ayudó a frenar feminicidios: colectivo En tres municipios de Morelos los feminicidios muestran una tendencia a la baja, luego de la aplicación de la Alerta de Violencia de Género

bl