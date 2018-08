Mar, la sirena revictimizada tras feminicidio

REDACCIÓN 08/08/2018 06:51 p.m.

María Trinidad Mathus, mejor conocida como Mar o Sirena, era una joven de 25 años que tenía mucha emoción por viajar y sacar adelante sus proyectos. Sin embargo, el pasado 5 de agosto fue violada y asesinada en Costa Rica y en redes sociales cientos de usuarios han revictimizado su caso "por haber viajado sola".

Mar, quien contaba con el proyecto "Marmaid" de música independiente, emprendió su viaje sola el pasado 26 de julio desde la Ciudad de México, sus vacaciones serían previas a una serie de conciertos que daría en la capital.

Hoy empieza mi viaje sola después de muchísimo tiempo de haber deseado irme por el planet (sic) a viajar sola por fin lo hago. Llego la hora de llenarme de naturaleza. Costa Rica, pura vida", publicó Sirena junto a una foto de ella en el aeropuerto.

Durante los primeros días de su viaje, Mar publicó fotografías en su cuenta de Instagram en la que narraba con gusto su estadía en el país de la "pura vida".

Posteriormente, Mar conoció amigos de otras nacionalidades, con quienes convivió su última noche.

De acuerdo con Fernando Samalot, un amigo que conoció esa noche todos se despidieron sin saber que sería la última vez que verían a Mar con vida.

Al final de la noche todos nos abrazamos y nos deseamos lo mejor, sabiendo que habíamos hecho nuevos amigos que nos encontraríamos de nuevo algún día, en alguna parte. Nos separamos y al día siguiente Mar continuó su viaje hacia la costa acompañado por nuestro otro nuevo amigo Nicky de Inglaterra", publicó Samalot en su cuenta de Instagram.

La victimización en redes

Sin embargo, tal como ha ocurrido en distintos casos de feminicidio, como el de Mara o a Karla la joven accidentada en un BMW.

El mundo está tan loco hoy día qué hay que activar al máximo el sentido común para saber a donde va uno, y con quien se relaciona. NO debemos ir por la vida con la idea de que por ser hombre/mujer nada te va pasar, es responsabilidad de cada uno medir los riesgos y el peligro. — Grodal (@g_grodal) 8 de agosto de 2018

No es porque tengan la culpa, es una simple recomendación. Yo puedo ser más cabrón qué bonito (y vaya que soy bonito) pero si paso por un barrio bravo a las dos de la mañana con mi laptop en la espalda, muy seguramente me carga el payaso. No es machismo, es sentido común — Erick (@ErickInvestor) 7 de agosto de 2018

