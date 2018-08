Estas canciones incluyeron orgasmos reales y nadie lo sabía

REDACCIÓN 08/08/2018 06:00 p.m.

Lo que pocos saben es que muchos músicos de todo tipo de géneros, han optado por reproducir orgasmos reales en sus canciones para llenarlas de erotismo, incluso se dice que dichas versiones en muchos de los casos fueron interpretadas por los propios cantantes, es decir que son sonidos de sus encuentros sexuales.

De acuerdo con Cultura Colectiva, se podría pensar que la realización de cualquier artista o persona es conseguir fama, tener una inmensa fortuna, vivir el mayor de los éxitos; pero lo cierto que nada se compara con vivir un orgasmo real, esos que te enchinan la piel, que estremecen el cuerpo e incluso te hacen sonreír por horas, días, meses y hasta años. Tal vez este sea el motivo por el que estos músicos decidieron incluir sonidos de orgasmos reales en sus canciones, para viajar a esos instantes y a la vez transportar a la gente que los escucha.

Esta lista de canciones viene perfecta para celebrar el Día del Orgasmo Femenino, ese breve e intenso momento de placer que quedó plasmado en icónicas canciones:

"Rocket Queen" de Guns N'Roses

Momento multiorgásmico: min 2:40. Según la leyenda, Axl Rose se encontraba teniendo sexo en la cabina de grabación.

"Naughty Girl" de Beyoncé

Momento multiorgásmico: si pones especial atención puedes escucharlos desde el min 1:10

"Scream" de Timbaland Ft. Keri Hilson, Nicole Scherzinger

Momento multiorgásmico: gemidos sugerentes desde el min 1:50

“Hot In Here", Nelly

Momento multiorgásmico: sonidos acalorados en el min 2:20

"I Am A Slave 4 U" de Britney Spears

Momento multiorgásmico: los jadeos empiezan desde el segundo 40

"Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" de U2

Momento multiorgásmico: un festín de gemidos se escucha en el min 3:30

"Me So Horny" de 2 Live Crew

Momento multiorgásmico: la canción empieza con un ruido orgásmico femenino

“French Kiss" de Lil Louis

Momento multiorgásmico: aunque son poco más de 5 min de ritmo disco —pero no por eso aburrido, más bien rítmico y sugerente—, el momento porno empieza en el min 5:15

"Never, Never Gonna Give You Up" de Barry White

Momento multiorgásmico: hay un suspiro placentero a partir del segundo 45

"Conjure Sex" de Maceo Plex

Momento multiorgásmico: los sonidos vibrantes y catárticos de los primeros 3 minutos sirven de antesala para el gran gemido del min 3:12

"Justify My Love" de Madonna

Momento multiorgásmico: las respiraciones empiezan a agitarse desde el min 2:35

"Blood on the Rope" de Nymphomatriarch

Momento multiorgásmico: Desde el inicio de la canción existen sonidos estimulantes, los cuales se vuelven en claros gemidos al minuto 0:43

“Freeek" de George Michael

Momento multiorgásmico: prepárate para distinguir todos los sonidos de placer desde el segundo 35

"Je t'aime... moi non plus" de Jane Birkin et Serge Gainsbourg

Momento multiorgásmico: toda la pieza parece cantada desde la agitación sexual, pero el momento clímax está en el min 1:48

“Red Hot Car" de Squarepusher

Momento multiorgásmico: la explosión erótica es difícil de notar ya que el artista mezcló su sesión de sexo entre un sampleo rítmico y abrumador.

“Pussy Ate" de TT. the Artist

Momento multiorgásmico: los gemidos inician desde el segundo 26... y ya no paran

"Look Here Watch" de Omar S

Momento multiorgásmico: toda la pieza está formada por ruidos sexuales de todo tipo

Estas canciones podrían reemplazar a cualquier película porno sin ningún problema y mejor aún, podrían ser el estimulante perfecto para una noche romántica o salvaje. ¡Toma Nota!

