Ex prometido de Lidia Ávila afirma que a él también le fue infiel

REDACCIÓN 25/10/2018 08:09 p.m.

La cantante Lidia Ávila sigue en medio de la polémica luego de que una publicación revelara que engañó a su esposo Isaac de Hita con el cantante Miguel Islas durante la gira de los 90´s Pop Tour. Ahora sale a la luz una nueva infidelidad revelada por el ex prometido de la cantante.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a pesar de que Lidia ha evitado hablar del tema, el que no tardó en dar su versión al respecto fue Federico Vega, ex prometido de la integrante de OV7 y músico con el que no se casó porque supuestamente era un mantenido, según la versión de algunos medios.

A través de su cuenta de Twitter, Vega se dirigió a la artista y reveló:

@lidiaavila si se la hiciste a @paulolauria conmigo y a mi con el doc #isaacdehita... como porque no se lo harías al doc con #miguelislas... mmm, pues si verdad, si no es gripa...

De mi inventaste que yo era un mantenido y ahora que vas a inventar???.. @TVNotasmx @tvnotasmexico — Federico de la Vega (@Fedevegamusica) 25 de octubre de 2018

Hasta el momento, la cantante sigue sin dar alguna respuesta a estos señalamientos; sin embargo, los seguidores de Lidia no se han detenido para reprochar la acción de Federico.

