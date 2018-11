¿Has tenido fantasías sexuales? Te explicamos qué son y cómo surgen

REDACCIÓN 28/11/2018 05:37 p.m.

La mayoría de personas en algún momento de nuestras vidas hemos tenido fantasías sexuales, unos de forma más recurrente que otros, pero está en nuestra naturaleza imaginarnos ciertas cosas que nos gustaría que sucedieran durante el sexo.

Algunos de los ejemplos son hacerlo en un lugar público, hacerlo en la oficina, con algún extraño, entre mucha más.

Pero te has puesto a pensar ¿Por qué tenemos fantasías sexuales? ¿Será a causa de la monotonía? ¿Ya no estás feliz con tu pareja? ¿Necesitas experimentar cosas nuevas? A continuación te contamos.

¿Qué son las fantasías sexuales?

Primero debemos definir qué es una fantasía sexual, esta es una representación mental de lo que para ti es erótico. Por lo general, el objetivo es incrementar la excitación, pero a veces es incontrolable, simplemente forman parte de nuestros deseos sexuales.

Es importante recordar que algunos o gran parte de estos pensamientos no son moral o socialmente aceptados, pues parte de lo que los hace excitantes radica justamente en lo prohibido, además de ser muy íntimo, no se suele compartir con otras personas por miedo al rechazo.

¿Todos tenemos fantasías sexuales?

Para responder esta pregunta debemos resaltar que no todos tenemos fantasías sexuales, pues también existen los asexuales, cuyo interés en la actividad sexual es muy bajo o nulo.

Pero de acuerdo a Brett Kahr, psicólogo y autor del libro Who´s Been Sleeping in Your Head: The Secret World of Sexual Fantasies, 9 de cada 10 personas las tienen.

Estos son algunos de los mitos que rondan las fantasías sexuales

¿Son malas?

Hasta hoy sigue siendo un tema tabú, pero como mencionamos al principio, es una conducta natural en el ser humano. Tener fantasías sexuales no te hace una mala persona ni significa que tengas algún problema o afección mental.

¿Tener fantasías sexuales es igual a ser infiel?

Muchas veces se ha dicho que no hay necesidad de "actuar" para cometer una infidelidad y aunque sigue siendo un tema para debatir, el único que puede saberlo eres tú. Que fantasees con otra persona o con un artista, no quiere decir que lo harías en la vida real o que quieras terminar tu relación. Pero de nuevo, el único que sabe la respuesta eres tú.

¿Si mi pareja tiene fantasías sexuales es porque no sé complacerlo en la cama?

Tener fantasías no quiere decir que estemos insatisfechos con el desempeño sexual de nuestra pareja, pero si así fuera, es algo que tendrían que hablar.

