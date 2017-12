Fotos

Los romances de estas celebridades llegaron a su fin en 2017

Hasta en el mundo de la farándula las flechas de cupido fallan

REDACCIÓN 28/12/2017 07:43 p.m.

Algunos siguen en busca de su media naranja y otros ya están abriendo su corazón a nuevas personas (FOTO ESPECIAL)

Los romances entre algunos famosos muchas veces nos sorprenden más de lo que duran, si hicieron o no bonita pareja eso ya quedo en el pasado. 2017 es el año en el que estos famosos regresaron a la soltería o simplemente la confirmaron.

De acuerdo con e-consulta, no todos siguen solteros, ya que algunos ya sostienen otras relaciones amorosas.

Luis Miguel y Desiree Ortiz

El cantante finalizó su relación con la periodista Desiree Ortiz, quien compartió en Instagram fotos de ellos juntos.

En redes sociales circularon fotografías donde se ve al intérprete de "La Fiesta del Mariachi" rodeado de lindas mujeres, ante eso Ortiz dijo no querer detalles de su vida personal.

Selena Gomez y The Weeknd

Selena Gomez se sentó a platicar con un editor de la revista Billboard, quien, por supuesto, le preguntó sobre su ruptura con The Weeknd.

"Algo de lo que estoy realmente orgullosa es de que hay una verdadera amistad (entre nosotros). Realmente nunca he experimentado algo así en mi vida. Terminamos como mejores amigos, y fue genuinamente sobre alentar y cuidar [el uno del otro], y eso fue bastante notable para mí", dijo.

Emma Watson soltera

La actriz concluyó su noviazgo -de 2 años- con William "Mack" Knight. La relación habría terminado a principios del año.

Casper Smart y JLO

La pareja terminó su relación y hoy tienen otros romances. Mientras Jennifer Lopez disfruta su romance con Alex Rodríguez, Casper Smart hace su vida y ya está estrenando novia.

Además se publicó que el bailarín salió con Paige Hathaway, una modelo fitness de 30 años que además de hermosa es emprendedora.

Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence regresó a la soltería. De acuerdo con Entertainment Tonight, la ganadora del Oscar y el cineasta Darren Aronofsky concluyeron su relación de poco más de un año.

Robert Pattinson y FKA Twigs

Robert Pattinson y FKA Twigs no llegaron al altar. "Rompieron hace unos meses", revelaron a Just Jared fuentes cercanas a la expareja.

Cabe mencionar que el actor y la cantante comenzaron a salir en septiembre de 2014, siete meses después decidieron comprometerse.

Alejandra Ávalos canceló su boda

Ávalos canceló su compromiso con Eduardo Phillippe debido a la "incompatibilidad insuperable de ambas partes".

A través de un comunicado, la cantante explicó que "por una incompatibilidad insuperable por ambas partes, damos por finalizado este ciclo de nuestra vida en pareja".

Asimismo pide respeto a su privacidad y suplica no exista amarillismo alrededor del tema debido a que es un momento difícil para ella y su familia.

Belinda y Criss Angel

Muchos medios difundieron que el ilusionista le fue infiel a la cantante con un grupo de mujeres durante su viaje a Argentina.

Belinda decidió poner fin a los rumores y confirmó que nuevamente está soltera, pues dio fin a su relación amorosa con Criss Angel.

Fue por medio de las redes sociales que la cantante confirmó la noticia.

"No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos".

Kylie Jenner y Tyga

Kylie Jenner ya terminó su romance con el rapero Tyga por una simple razón, ella era demasiado joven para estar en una relación tan seria.

La joven de 20 años de edad, salió con el rapero de 27 años por casi tres años. Hace unos días rompió el silencio sobre la ruptura, insistiendo en que "no hubo peleas" entre los dos.

Hablando en su nuevo reality show, "Life of Kylie", ella confesó: "No había absolutamente nada malo entre yo y Tiga. Siempre tendremos un vínculo".

No hubo una pelea loca, decidimos, bueno, decidí, que soy muy joven, no quiero mirar hacia atrás en cinco años y sentir que tomó algo de mí, cuando él realmente no es ese tipo de persona.

Marta Carriedo y Jonathan dos Santos

Marta Carriedo anunció por medio de su canal de YouTube que finalizó su relación amorosa con Jonathan dos Santos pese a que se habían comprometido hace algunas semanas.

"Desde que llegamos aquí han entrado al juego personas y factores externos que dificultaron la relación, sin poder encontrar un punto en común, por eso hemos decidido no estar por ahora juntos como pareja", dijo la española.

Asimismo aprovechó para aclarar que ella no fue influencia para que el futbolista dejara su equipo en España y se uniera a uno en EU.

Camila Sodi y Chicharito

La actriz y el futbolista tuvieron un corto romance y tras muchas especulaciones se confirmó la ruptura.

"El amor es como un pedo, si lo tienes que forzar, probablemente sea mierda", publicó la ex de Diego Luna vía Instagram.

En una entrevista con Adela Micha para Vanity Fair, Camila Sodi se sinceró y habló de su vida privada. La actriz comenzó a explicar que se sintió agredida por los medios de comunicación que de pronto comenzaron a interesarse por "con quién se acuesta" antes que fijarse en su trabajo. "Todo comenzó a ser invasivo, muy violento", dijo.

Indica que no ha podido tener una buena relación con la prensa debido a que no se respeta su espacio y el de sus hijos. "Todo es criticado, todo es juzgado"

En cuanto a su relación con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández, confirmó que aquel noviazgo concluyó. "Fue demasiada presión de los medios. No pudimos. Estábamos en una relación a distancia y no pudimos... mucha cosa fea que no tenía que ver con nosotros".

Christopher Uckermann y Ana Serradilla

Él exRBD Christopher Uckermann generó polémica al hablar de su reciente separación de Ana Serradilla y explicó si su relación amorosa no funcionó porque la actriz le fue infiel con otro.

Según la revista Quién, el galán expresó que es mentira que la actriz le puso el cuerno con el actor español Iván Massagué quien conoció mientras filmaba la película "El Año de la Plaga".

"Esos son chismes, es mentira. Nosotros terminamos súper bien, obviamente como amigos pero bien. A mí me gusta terminar mis relaciones bien, obviamente sabes que estás en el medio, la gente va a hablar porque le interesa, pero yo siempre he sido muy transparente. Y pues nos toca estrenar película también y como súper amigos", señaló Christopher Uckermann.

Shannon de Lima y el Canelo Álvarez

Este año el pugilista mexicano inició una relación con Shannon, pero todo indica que no funcionó.

En su momento se publicó que su novia (del Canelo en ese momento) Shannon de Lima, acudió a la alfombra roja de los Premios Juventud, y en su paso se encontró con el conductor del programa El Gordo y la Faca, Raúl de Molina quien hizo prometer a De Lima que en las semanas previas al combate no tendría "nada" con su novio, situación que provocó que la modelo se avergonzara, y dijo. "Yo lo voy a cuidar".

Laura Bozzo y Cristian Suárez

Laura Bozzo anunció el final de su relación con Cristian Suárez, esto tras descubrir que el argentino tenía una amante desde hace dos años.

"Yo no tenía la menor idea de que Cristian estaba con esta señora. Le deseo lo mejor y que le vaya muy bien", aseguró la conductora.

Laura expresó que se llevó una gran sorpresa ya que, asegura, Cristian siempre fue una buena persona. "Él me acompaño en momentos difíciles, pero yo no tenía idea de esto", agregó que en 16 años de relación él le pidió matrimonio y siempre se negó, "Nunca me volvería a casar con nadie que bueno que tampoco lo hice con él", comentó.

Fernanda Gómez y El Canelo Álvarez

La ex pareja de Canelo Álvarez, Fernanda Gómez pidió mediante las redes sociales que la prensa no la moleste porque, dice es una persona reservada.

Mientras el boxeador presumía su amor con la modelo Shannon de Lima varios medios de comunicación le pidieron entrevistas para que hable sobre lo que fue su noviazgo con el tapatío.

Así que la chica decidió escribir un texto en su cuenta de Twitter para dejar bien en claro que ella no vive del chisme.

"Buen día. A las personas que me han buscado para dar entrevista de lo que fue mi ex relación, les comento que siempre he sido una persona reservada y ahora con mayor razón no me gusta prestarme para los escándalos, ya que no vivo de eso. Y si quiero ser reconocida, lo quiero ser por ser una mujer con valores y principios..." expresó en su mensaje.

Ninel Conde y Giovanni Medina

Fueron muchos rumores del fin de la relación de Ninel Conde y Giovanni Medina; sin embargo y pese a que tienen un hijo juntos, hay quienes dicen que todavía se frecuentan y que aún sobrevive un poco de ese amor que algún día predicaron.

"La verdad es que sí estoy tranquila tomándome un tiempo para mí, para mis hijos, hay que aprender a estar tranquilitos de repente, si se antoja tener un apoyo, sobre todo un apoyo de una pareja... pero bueno, para eso está papá Dios, para suplir esos espacios en lo que él dispone quién llega a mi vida, y si es que lo dispone, sino yo tranquila", expresó la cantante a un medio de comunicación.

Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom tronaron. Los representantes de ambos lo confirmaron: "Antes de rumores o falsificaciones que se salgan de control, podemos confirmar que Katy y Orlando están tomando un respetuoso y amado espacio en este momento".

Nicki Minaj regresa a la soltería

Mediante Twitter, Minaj afirmó su regreso a la soltería: "Para confirmar, sí, estoy sola. Centrándose en mi trabajo y con ganas de compartirlo con ustedes muy pronto. Tengan un próspero Año Nuevo. Los Amo."

Nicki Minaj y Meek Mill comenzaron a salir en el 2014. Fueron vistos juntos este año durante la presentación del nuevo álbum de la cantante.

