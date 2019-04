"Ontas", así trolean a los famosos sin que ellos entiendan nada

REDACCIÓN 18/04/2019 04:54 p.m.

La mayoría de las personas conocemos o alguna vez hemos visto o escuchado del lenguaje o jerga que se usa en Internet, los cibernautas han inventado cosas como el "Ayuwoki", el "Ola k ase", "Qe creisi" y ahora una nueva: "Ontas", la ideal forma para trolear a los famosos sobre todo a través de Instagram.

De acuerdo con Sopitas, si no tienes mucha idea de lo que te estamos hablando, primero debes saber que el "Ontas" fue el resultado del mensaje de un tuitero llamado Alex Ruiz, quien publicó un mensaje de Instagram que presuntamente (porque no hay pruebas fidedignas de que la imagen sea completamente real) le había enviado a la modelo y actriz Lily Collins, obviamente la joven no entendió qué trataba de decirle y le preguntó cuál era su significado.

Lo segundo que debes saber sobre el "Ontas", es que desde hace un tiempo se hizo famosa la palabra "fuckboy" que hace referencia a los jóvenes que buscan aventuras sin ningún compromiso de por medio, estos personajes ocupan frases como: "Perdida", "Ya ni saludas" y "Te invito unas cheves", para iniciar una conversación; claro también está el famoso "Ontas", el cual casi siempre es una invitación a ver películas sin ver la peli, es decir, tener sexo casual.

Una vez explicado el punto, la acción de Alex Ruiz animó a otros usuarios a quitarse la pena y escribirle un "Ontas" a sus artistas favoritos, con la esperanza de que algunos les contesten, aunque sea por curiosidad.

Abriré un hilo en otro hilo de famosos que ya hayan caído con lo del "Ontas?" o hayan publicado algo respecto a ello.



Empiezo con Avan Jogia pic.twitter.com/dvwRtPFoQh — Alex Ruiz (@DimeAlets) 18 de abril de 2019

FAMOSOS TROLEADOS CON EL "ONTAS":

Ontas? — Drake Bell (@DrakeBell) 18 de abril de 2019

Ontas? — Austin Mahone (@AustinMahone) 18 de abril de 2019

Alguien me puede explicar por qué tengo miles de mensajes de "ontas?"

Es una moda o algo millenial que no me enteré?? — Polo Morín (@Polo_Morin) 18 de abril de 2019

Why is everyone saying ontas? — Neon Future Aoki (@steveaoki) 18 de abril de 2019

Ontas? = #AmigosConDerechos ? ?? Ustedes qué dicen?https://t.co/4TVyId7XW0 — Reik (@ReikMx) 18 de abril de 2019

Babo de Cartel de Santa pic.twitter.com/Kz9JyHQOrM — Alex Ruiz (@DimeAlets) 18 de abril de 2019

