Atrapados en otro cuerpo: Famosos transexuales y otros que ni siquiera sabías que lo eran

Estos famosos nacieron en el cuerpo equivocado, y pese a los señalamientos y el escarnio público, decidieron enfrentar a la sociedad y mostrar su transformación

REDACCIÓN 17/11/2018 06:40 p.m.

Estos famosos han aprovechado su calidad de personas públicas para convertirse en portavoces de los derechos de la comunidad LGBTTTIQA (FOTO ESPECIAL)

Desde hace relativamente poco tiempo, las personas transexuales han sido normalizadas en nuestra sociedad, las mentalidades se han abierto y, los tiempos han cambiado. Eso es lo que pensamos hasta que surgió la polémica en Miss Universo, la participación de dos mujeres transexuales en el certamen de belleza abrió una vez más la discusión sobre la identidad de género, poniendo en la mira a varios famosos transexuales y a otros que ni siquiera sabíamos que lo eran.

Las polémicas declaraciones de Valeria Morales, Miss Colombia, criticando la participación de Ángela Ponce, la candidata española transexual, le dieron la vuelta al mundo.

Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja, así que hay que respetarla pero no compartirlo, dijo en entrevista la colombiana.

Lo cierto es que antes de Miss España, hubo muchos otros famosos que abrieron brecha en el tema de la transexualidad, ejemplo de ello es , quien abrió una conversación que cambiaría la industria cinematográfica y la vida de miles de personas transgénero alrededor del mundo para siempre.

La mujer antes identificada como Bruce, ganadora de múltiples premios olímpicos decidió realizar su operación de transición de género, apareció en la portada de Vanity Fair, despertando una plática que derivaría en una ola de personajes trans que lucharían porque sus derechos y su lugar en la pantalla fueran defendidos.

Sin embargo, Lili Elbe es considerada como la primera mujer transexual de la historia. Nació en Dinamarca en 1882 con el nombre de Einar, y su historia ha sido llevada al cine en la película "La Chica danesa". Un día, su mujer le pidió que se vistiera de mujer para hacer de modelo, y desde entonces comenzó a encontrarse más cómoda llevando vestidos y tacones.

En 1920 viajó a Alemania para convertirse en la primera persona en someterse a una operación de cambio de sexo: la castración química fue supervisada por el doctor Magnus Hirchsfeld, férreo defensor de los derechos LGTB, y después se sometió a varias operaciones para completar el proceso. Pero no pudo sobrevivir a la última, destinada a implantarle un útero y crearle una vagina artificial, y murió en 1933. Lili fue la primera persona transexual en un momento en que la palabra "transexualidad" ni siquiera existía.

¿QUÉ ES UNA PERSONA TRANSGÉNERO?

Una persona que vive en el rol de género al que realmente pertenece, es decir, pudo nacer en un cuerpo de hombre, pero en realidad cree que es mujer y comienza a adquirir comportamientos del género femenino.

La persona transgénero se somete a un proceso de hormonización para adquirir la apariencia del género que corresponde. Por ejemplo, si es una mujer transgénero entonces tomará hormonas para reducir el vello corporal, aumentar los pechos, cambiar su voz, etcétera.

¿QUÉ ES UNA PERSONA TRANSEXUAL?

Toda aquella que se somete a una reasignación genital. La persona transexual se siente en completo desacuerdo con sus genitales.

ESTOS FAMOSOS EN SU CALIDAD DE PERSONAS PÚBLICAS, HAN HECHO FRENTE A LOS SEÑALAMIENTOS DE LA SOCIEDAD, CONVIRTIÉNDOSE EN PORTAVOCES DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQA. HAN MOSTRADO QUE SU TRABAJO Y TALENTO NADA TIENEN QUE VER CON SU GÉNERO.

LANA WACHOWSKI – DIRECTORA

Nombrada Laurence Wachowski al momento de su nacimiento, Lana Wachowski dirigió junto a su hermana la trilogía de "Matrix", "V for Vendetta" antes de realizar su transformación física en 2008 poco después del lanzamiento de "Speed Racer". Después de su transición, realizó distintas declaraciones donde afirmó haber tenido pensamientos suicidas en su juventud al tener problemas con su identidad de género, y que el cambio genuinamente le cambió la vida. Ahora, junto a su hermana, apoya a la comunidad trans y hace lo posible por incluirla en sus proyectos.

LILLY WACHOWSKI – DIRECTORA

La hermana de Lana, Lilly, fue nombrada Andrew cuando nació, y también se identificó como trans a una edad avanzada, después de lidiar con problemas de inseguridad. Su transición se llevó a cabo casi una década después de la de su hermana y cuando lo reveló, admitió haber sido trans toda su vida.

ALEXIS ARQUETTE – ACTRIZ

Miembro de la familia Arquette, Alexis creció con el nombre Robert pero desde su adolescencia prefería tomar roles de mujer y se identificaba como una. Desechando el tipo de fama que tenían sus hermanos, ella decidió enfocarse hacia un estilo drag y de cabaret, creando presentaciones únicas. Aunque no realizó su transición formal hasta que tenía casi 40 años, siempre se presentó como mujer, y apoyó a otras celebridades trans que realizaban su cambio. A una corta edad contrajo SIDA, lo cual le provocó problemas de salud, derivando en su temprana muerte a la edad de 47 años.

CHAZ BONO - ESCRITOR, MÚSICO, ACTOR

Chaz Bono es hijo de Cher y Sonny Bono, los famosos cantantes, y al igual que ellos persiguió una carrera musical a una corta edad. A los 26 años se identificó como lesbiana y comenzó a ser portavoz para la comunidad LGBT, y finalmente en 2008 comenzó a realizar una transición formal. Desde entonces sigue apoyando a las personas que sufren de conflictos con su identidad sexual y realiza distintas participaciones en cine y televisión.

CHELSEA MANNING - POLÍTICO, ACTIVISTA, ANTIGUO SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL ESTADOS UNIDOS

Desde una corta edad, Chelsea Manning (llamada Bradley en su juventud) se identificó como mujer, y afirmó que desde niña quería realizar una transición. Se hizo conocida alrededor del mundo después de que filtrara miles de documentos a WikiLeaks, exponiendo al gobierno de su país. Fue encarcelada siete años y cuando salió de prisión finalmente decidió realizar el cambio, y recientemente se lanzó para senadora en la elección de 2018, pero perdió contra el candidato del partido republicano.

TRACE LYSETTE – ACTRIZ

Uno de los personajes recurrentes en la serie de Amazon "Transparent es Trace Lysette", una actriz que desde una corta edad realizó su transición y es una de las primeras actrices que tuvo un papel no-trans en una serie de televisión, convirtiéndola en una figura inspiracional para la comunidad que se identifica como ella. Últimamente ganó prominencia porque fue una de las actrices que denunció el acoso sexual de su compañero de trabajo Jeffrey Tambor.

CARMEN CARRERA - MODELO, ACTRIZ

Carmen Carrera ganó fama cuando participó en "RuPaul's Drag Race", compitiendo identificándose como un hombre gay, pero cuando acabó su participación realizó una transición y fue la primera modelo trans en ser contratada por la Elite Model Management, una de las agencias más importantes de Estados Unidos, lo cual le ha permitido realizar distintas campañas. Además de eso es una ferviente activista defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

LAVERNE COX – ACTRIZ

Miembro prominente de "Orange is the New Black" es la primera mujer trans en ganar un premio Emmy como productora de su programa "The T Word" donde habla abiertamente sobre su experiencia al hacer su transición, y su vida como trans. Al igual que muchos de los nombres en esta lista, es una fuerte defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y se ha convertido en un ícono para todas las personas que buscan entrar a la industria cinematográfica, sin sufrir algún tipo de discriminación.

CAROLINE "TULA" COSSEY – MODELO Y ACTRIZ

Caroline nació como Barry en 1954 en Norfolk, Inglaterra. Padece el síndrome de Klinefelter, que hace que posea el genotipo XXXY (normalmente este síndrome solo provoca el genotipo XXY), por lo que siente más femenina de lo habitual. Sufrió bullying durante su infancia, y desde los 17 años decidió comenzar su transición. Después del proceso, comenzó a trabajar como modelo, ocultando totalmente su pasado masculino, y apareció en revistas como Harper's Bazaar y Vogue, cosechando un gran éxito. También apareció en la película de "James Bond" "Solo para sus ojos". Pero en 1981 el tabloide británico News of the World la puso en primera plana: "La chica Bond era un chico".

Esto afectó tanto a Caroline que consideró el suicidio, pero decidió continuar su carrera como modelo, y se defendió de los ataques en su libro "I am a woman". Desde entonces, luchó porque las leyes británicas cambiaran para ser considerada legalmente una mujer.

JAMIE CLAYTON – ACTRIZ

Es una actriz transexual conocida por interpretar a Naomi Marks en la serie "Sense8" en Netflix. Jamie Clayton nació biológicamente niño, pero siempre se sintió muy femenina. "Yo era gay por defecto", declara. Al llegar a Nueva York, en el 2003, descubrió que podía cambiarse de sexo, y decidió ponerse en manos del doctor Toby Meltzer de Scottsdale. Quedó tan perfecta que confesó haber logrado tener orgasmos vaginales. Jamie siempre le dice a los chicos en la primera cita una frase que podría abrir o cerrar puertas: "Yo no nací mujer".

KARLA SOFÍA – ACTRIZ

Antes conocido como Carlos Gascón. Conocido por sus interpretaciones en: "El Señor de los Cielos y Nosotros los Nobles". Karla Sofía reveló que la primera vez visitó al endocrinólogo, para comenzar con la transformación a su verdadero ser, no pudo contener las lágrimas y fue uno de los momentos más duros de su transformación.

ÁNGELA PONCE – MODELO MISS ESPAÑA

Ponce nació en un pequeño pueblo de Sevilla, España, un país donde la religión católica es predominante

A los 16 años empezó a tratarse con hormonas y a los 24 se sometió a una vaginoplastia, aunque no considera que el tener vagina sea lo que hace mujer a una mujer.

Hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer, comentó en una entrevista con el New York Times.

Al año siguiente se operó el pecho. Pero para ella, estas dos operaciones no son distintas a otras a las que se someten muchas mujeres por razones puramente estéticas. Sobre las dificultades de ser modelo transexual, Ponce ha explicado que, por ejemplo, algunas grandes marcas de ropa la rechazaron como modelo al enterarse de que era transgénero.

Ahora es activista, además de modelo, y colabora con la fundación Daniela para sensibilizar y acabar con el estigma que sufren los niños y adolescentes transexuales y transgénero.

Estas personas sufrieron distintos tipos de problemas de identidad antes de decidir aceptarse y cambiarse, por ese motivo luchan para inspirar. No quieren que nadie más sienta su confusión e invitan a que todos se abran y se acepten por lo que son, sin temor a lo que pensará la gente, demostrando que necesitamos más aceptación en este mundo y menos rechazo.

