De Hollywood a Internet, famosos que repuntaron o cobraron fama tras convertirse en un meme

REDACCIÓN 14/03/2019 05:23 p.m.





Los memes bien podrían ser el pan de cada día en esta era de las redes sociales y es que no hay mejor escape para alegrarnos que un buen "momazo", ya sea en imagen o video.

Así como hay personajes que se hacen famosos por ser la cara de un nuevo meme, también hay celebridades que enriquecen su fama por ser protagonistas de algún "tren del mame", aquí te traemos los mejores memes de celebridades a través de los años.

ACTORES QUE DEBUTARON EN EL CINE PORNO Y HOY SON ESTRELLAS DE HOLLYWOOD





Neil DeGrasse Tyson

El astrofísico y divulgador científico estadounidense, mejor conocido por un meme "Ay si, ay si" del contorno de un dibujo de él durante una entrevista en línea del foro Big Think sobre la vida y la longevidad en 2011.

Tsoukalos

Giorgio A. Tsoukalos es un escritor y presentador especializado en hipótesis sobre aliens antiguos, que con una captura de su pelo cada vez más exagerado se volvió un meme explicando todo lo que fuera que pusieran dentro de la imagen.

Ryan Gosling

Un popular meme para expresar desagrado e indiferencia es el de Ryan Gosling, la popular imagen fue sacada de la película "Loco y estúpido amor" en donde el personaje que interpretó es un galán que consigue todo lo que quiere, menos a una mujer en especial.

El meme pretende hacer burla de ciertas personas que se creen superiores por no conocer sobre temas como el futbol, los corridos o la música norteña, por considerarlos inferiores, viéndolos con esa mirada con que Gosling vio la forma de vestir de "Steve Carell".

Jackie Chan

El meme de Jackie Chan originalmente se llama My Brain is Full of Fuck (en español Mi cerebro está lleno de mierda) el cual es un eslogan y la frase con la que se usa frecuentemente en respuesta a ciertas imágenes o conversas, y está representado por un personaje con sus manos sonsteniendose la cabeza por los costados, como si luchara con una migraña severa. Las imágenes se utilizan sobre todo en respuesta a un mensaje o hilo considerado indigno o inútil, lo que significaría que el cerebro de uno se haya visto gravemente afectado por la estupidez a la que ha sido expuesto. Actualmente este meme suele ser mal utilizado para referirse a alguna imagen o situación que no se logra entender, es como una especie de "No entiendo", y esto no es lo que significa el meme como tal.

Cardi B

La rapera Cardi B fue la encargada de publicar el primer meme en su cuenta de Instagram y fue en ese momento que todo se volvió super viral. Lo más impresionante es que es una foto de ella cuando era niña y le dio la vuelta al mundo como protagonista de memes con la frase "dice mi mamá que..."

La niña incómoda y la frase "dice mi mamá", nos ha traído los mejores momentos de nuestra infancia.

Maluma

El reconocido cantante colombiano Maluma esblanco de memes más seguido de lo que a el le gustaría. Desde que hizo pública su relación con la modelo Natalia Barulích, se ha convertido en el ser más troleado de internet, puesto que luego de subir una imagen minutos después termina convirtiéndose en un meme.

Nicolas Cage

Salido de una escena de la película "Vampire's Kiss", Nicolas Cage fue el amo de los memes con el "No me digas", un meme para reaccionar de manera sarcástica ante cualquier situación.

Maradona

Aprovechando que nombramos el Mundial Rusia 2018, también hay un espacio Maradona, el cual con sus acciones y "bochornoso" comportamiento llegó a ser el más criticado, incluso amenazado de ser expulsado de la FIFA, puesto que si vemos sus gestos en cada fotografía es para morir de risa.

El Piojo Herrera

Los extraños gestos que hizo el antiguo Director Técnico de la Selección Mexicana, Miguel "El Piojo" Herrera después del triunfo de México ante Croacia desató la creatividad de los internautas para hacer memes con sus eufóricos festejos ante cada gol a favor de su equipo.

LAS MORTALES ENFERMEDADES QUE REGRESARON GRACIAS A LOS "ANTIVACUNAS"

Michael Jackson

Un tétrico video de una supuesta escultura de Michael Jackson en su versión más terrorífica es el culpable de los memes del rey del pop, ahora bautizado como el "Ayuwoki", también llamado "Hee hee".

Carmen Salinas

Una de las actrices más famosas en México es Carmen Salinas y sus particular4es actuaciones han sido un enriquecedor material para los creadores de memes, el más popular que le han hecho a la ex diputada es el "Mijito, tú que estudiaste..."

Silvia Pinal

Ya que estamos hablando de celebridades mexicanas, Silvia Pinal es otra de las más reconocidas por conducir el programa "Mujer casos de la vida real" en donde su famosa frase para arrancar con el caso de cada día era "Acompáñenme a ver esta triste historia2 que ahora ha trascendido en redes sociales para contar divertidas tragedias.

John Travolta

El personaje que realizó John Travolta en la cinta "Pulp Fiction", es de los más populares, no solo en memes sino en gift. Gracias a los internautas el meme de Confused Travolta se ha vuelto viral y lo podemos ver en diferentes contextos.

Itatí Cantoral

Las redes revivieron la escena de la "Maldita lisiada" en la que Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) arde en celos por ver a su "Nandito" con Alicia (Yuliana Peniche). Tanto drama era digno de memes que no tardaron de inundar internet. Después de esta épica escena se buscaron otros gestos del icónico personaje para hacer más memes.

an

LEA TAMBIEN Ex estrella porno sube más de 30 kilos y hace una insólita revelación La ex estrella porno Jenna Jameson confesó que tras el embarazo de su hija Batel subió más de 30 kilos y así logró recuperar su figuera

LEA TAMBIEN Capitana Marvel se reúne con los Avengers en nuevo tráiler de Endgame Ve aquí el nuevo avance de Avengers: Endgame, Capitana Marvel se reúne cara a cara con Thor: ¿cómo reaccionó a su aparición?