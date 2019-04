Famosos que tuvieron una desgarradora infancia

REDACCIÓN 26/04/2019 07:30 p.m.

No todos los famosos que hoy ostentan una vida llena de lujos, con familias felices, rodeados de amor, glamour, éxito y fama; tuvieron una infancia en cuna de oro. De hecho, muchos de ellos como cualquier otra persona, tuvieron que sortear desgarradores episodios en su niñez, sin embargo, salieron adelante y hoy brillan en el mundo del entretenimiento.

Lejos de sentirse avergonzados por su pasado, estos famosos han tomado sus heridas como estandarte para inspirar a otros. La mayoría se ha comprometido con causas altruistas propias o de terceros, pues están convencidos que, en momentos de desgracias, nada reconforta más que saber que no están solos y que un sin conocerlos son importantes para alguien.

ESTOS FAMOSOS TUVIERON UNA DESGARRADORA INFANCIA A LA QUE SE SOBREPUSIERON CON GRAN ENTEREZA:

CHARLIZE THERON

Theron creció en una granja de Sudáfrica y a los 15 años fue testigo directo de una tragedia: su madre le disparó a su padre en defensa propia en frente de ella. "Creo que esta situación ha influenciado en gran parte mi vida adulta... Era difícil, en la infancia, vivir junto a un alcohólico y despertar sin saber lo que te podía suceder", confesó la actriz.

A los 16 años, Charlize comenzó una larga carrera como modelo. Una vez, consiguió ganar un concurso con el que viajó por toda Europa, donde el empresario John Crosby se interesó por ella y la llevó a Hollywood. Años más tarde, fue la primera actriz nacida en África en recibir un Oscar por un papel protagónico.

KEANU REEVES

La vida de Reeves ha estado marcada por la tragedia, las experiencias tan traumáticas que vivió desde niño lo marcaron de por vida. Su padre lo maltrataba y humillaba enfrente de las personas, cuando Keanu tenía 12 años, su padre fue arrestado debido al tráfico de drogas.

La madre de Reeves, quien también sufría abusos, tuvo que trabajar como stripper en clubes nocturnos para sacar adelante al actor y a su hermana menor, por desgracia el intérprete de "Matrix", tuvo que lidiar con padrastros abusivos y enfrentarse a la terrible leucemia de su pequeña hermana, quien aparentemente había vencido la enfermedad, sin embargo, cuando la leucemia volvió a aparecer en la vida de su hermana, Keanu Reeves paralizó todos sus compromisos para estar con ella en esta etapa.

Ella es lo más importante para mí. Cuando te enfrentas a una situación como esta con un ser querido, todo se pone en perspectiva, dijo sobre esta época de su vida.

Luego de estas desgarradoras vivencias y tras alcanzar la fama, Keanu comenzó su labor altruista, lleva años apoyando de forma anónima iniciativas solidarias como una fundación que creó para ayudar en la investigación contra el cáncer y que también financia hospitales para niños enfermos. Sus donaciones se estiman en millones de dólares, pero su nombre no figura en ellas.

Aunque Keanu Reeves posee una fortuna estimada en 350 millones de dólares, el actor vive muy modestamente en un austero departamento. Es uno de los pocos que no tiene una mansión y que, a pesar de su dinero, trata de vivir de manera sencilla, viaja en metro y disfruta ayudando a otros.

El dinero no significa nada para mí. Podría vivir los próximos siglos con lo que ya he ganado. Mi idea de la felicidad está relacionada con acostarme en la cama con la persona que amo, compartir una cena con amigos o ir en moto. No tiene nada que ver con un saldo bancario de varios dígitos, dijo en una entrevista que refleja la esencia de su verdadera vida.

Sin embargo, la pérdida de seres queridos y el cáncer son dos conceptos que aparecen reiteradamente en su biografía. Su novia, la actriz y asistente personal Jennifer Syme, embarazada de ocho meses perdió a Ava, la hija que esperaban que nació muerta. Syme entró en una profunda depresión que acabó con su unión y dieciocho meses después murió en un accidente de tráfico, cuando ellos habían roto como pareja, pero seguían siendo excelentes amigos.

ROSE MCGOWAN

Rose McGowan, la estrella de "Hechiceras", nació en el seno de la familia de una escritora y un artista. Su padre se unió a la secta "Hijos de Dios" y se llevó consigo a su esposa y seis hijos. Esta secta era una comuna absolutamente cerrada al mundo exterior.

Cuando Rose tenía 10 años, ella y su madre huyeron de la comuna y se mudaron a Washington. Allí, la mamá de Rose conoció a un hombre que la convenció de que su hija era una adicta a las drogas y la envió a una clínica para un tratamiento contra su supuesta adicción. Un año después, la joven huyó de allí y se negó a ser cuidada por sus padres. Fue a vivir con su abuela, ingresó en la escuela de arte de Hollywood y allí, a la edad de 14 años, participó de forma seria en el mundo de la actuación.

TOM CRUISE

Tom Cruise, quien comenzó su carrera a los 19 años, se ha convertido en uno de los actores con más fama mundial. En una entrevista, Tom confesó que está agradecido de haber vivido una infancia difícil por la experiencia que la misma supuso para él. Un padre que no respetaba a su madre, sumado a la pobreza, convirtieron al actor en lo que es hoy en día.

Los padres de Cruise se divorciaron cuando él tenía 12 años. Tom se quedó con su madre. Para mantener a cuatro hijos, ella trabajó constantemente en 2-3 trabajos inestables y los niños también trabajaban. Pero la madre del actor pronto se casó felizmente y Tom comenzó a actuar en producciones teatrales. Consiguió su primer papel principal en la película "Negocios riesgosos" cuando tenía 21 años, y gracias a esto, comenzó su carrera de actor.

OPRAH WINFREY

La gran dama de los medios de comunicación americanos ha acumulado casi 3.000 millones de dólares en las últimas décadas. Todo un logro para alguien que nació en la pobreza y tuvo una vida muy dura, marcada por el abandono de su madre, que la dejó al cuidado de su abuela en Mississippi. Alguna vez ha contado que tenían tan poco dinero que llegó a vestirse con sacos de patatas porque no se podían permitir ni comprar ropa. De adolescente, tuvo un hijo que dio en adopción porque no podía mantenerlo.

JAY Z

Shawn Carter, nombre real de Jay Z, creció una vivienda situada en uno de los 27 bloques de 6 plantas que formaban los pisos de protección oficial Marcy Projects de Brooklyn. El cantante ha relatado en más de una ocasión, lo difícil que fue crecer sin padre, ser de raza negra y vivir en uno de los barrios más peligrosos y con mayor movimiento de droga.

Era una situación muy extrema y estresante... de repente, se convertía en violento y había disparos a las 12 del medio día, un día cualquiera. Era una mezcla de sensaciones. Un día tu mejor amigo podía ser asesinado; el día anterior, podías haber estado celebrando que le regalaban una nueva bici", declaró el rapero en una entrevista.

Nadie se imaginó un futuro así para Jay Z, pasó de ser un traficante de drogas que vendía crack en las esquinas, a convertirse en uno de los raperos más influyentes de la industria y un padre de familia.

SARAH JESSICA PARKER

Sarah Jessica Parker, quien interpreta el papel de Carrie Bradshaw en la serie "Sexo en la ciudad", es una actriz con una fortuna valorada en 100 millones de dólares.

La actriz confiesa que, debido a su pobre infancia, no ha podido superar el miedo a la pobreza. En su familia había 8 niños, el dinero era catastróficamente escaso, sobre todo, Parker tenía miedo de dejar a su familia sin comida. Cuando comenzó su carrera, Parker primero buscó la riqueza y dejó la fama a un segundo plano.

Desde que tenía 6 años, ella ganaba dinero actuando. A los 14 años actuaba en espectáculos de Broadway por las noches, y por la tarde trabajaba como dependienta. A la edad de 18 años, consiguió su primer papel en una película "Somewhere, Tomorrow". Así fue cómo comenzó su verdadera trayectoria profesional.

DANIEL CRAIG

Daniel Craig es un actor de origen británico. Su pasión por la actuación ya la arrastra desde muy pequeño. Era habitual que participara en las obras del colegio. Tuvo su primera audición con 16 años, por lo que tuvo que dejarlo todo y dedicarse a trabajar para poder pagarse la estancia en Londres. Aunque tuvo años complicados antes de conseguir el éxito.

Con tan solo cuatro años, sus padres se divorcian y él es quien tiene que cuidar de su hermana, una tarea complicada para un niño de esa edad, pasaron bastantes apuros económicos, debido a las deudas, las cuales terminaron dejándolos sin hogar. Craig como su hermana no tenían un techo donde vivir y durante una época se refugiaron en los bancos del Hyde Park. Aunque solemos verlo interpretando papeles de hombre duro como en "James Bond", en su vida real es todo lo contrario.

HILARY SWANK

La carrera de la actriz comenzó siendo niña haciendo trabajos esporádicos. Hilary y su madre tenían escasos recursos económicos y carecían de su propia casa, pasaban la noche en el auto o en casa de amigos. En la escuela, Hilary fue cruelmente humillada por su pobreza. Ahora, siendo adulta, ella afirma lo siguiente: "He sabido desde la infancia lo que significa ser un paria".

A los 15 años, comenzó a trabajar como actriz en papeles insignificantes. Protagonizó su primer papel importante a los 20 años en la película "El nuevo Karate Kid".

Hoy por hoy, Hilary Swank, una de las actrices más famosas de nuestro tiempo, ha ganado dos Oscar a la Mejor Actriz (años 2000 y 2005).

JIM CARREY

Su familia sufrió problemas económicos graves. El actor se vio obligado a vivir en caravanas e incluso hasta en tiendas de campaña. El cómico ni siquiera pudo acabar sus estudios porque la empresa donde trabajaba su padre se derrumbó y este se quedó en paro. En ese momento, Carrey tuvo que ponerse a trabajar en una empresa de limpieza y en un cabaret como payaso para poder ayudar a su familia.

MARILYN MONROE

Gladys no podía cuidar de su hija debido a los problemas económicos y emocionales que tenía, por lo que dejó a la pequeña Norma Jeane, verdadero nombre de Monroe, con sus padres adoptivos, el matrimonio conformado por Albert e Ida Bolender, que vivían en Hawthorne, California.

Una vez que Gladys consiguió una casa propia, se llevó consigo a Norma Jeane. Después de unos meses, la madre sufrió una crisis nerviosa, por lo que la custodia de la niña le fue entregada a Grace McKee, su mejor amiga. Fue ella quien despertó en la niña interés por el cine y quien la incentivó para que se convirtiera en el futuro en una actriz. Luego, McKee se casó con Ervin Silliman Goddard en 1935 y se trasladó a la costa oeste de los Estados Unidos, y la pequeña fue dada en custodia a varias familias. Dos años después de su boda, ella se llevó nuevamente consigo a la pequeña. Sin embargo, meses más tarde McKee le entregó la custodia de la pequeña a su tío, Olive Brunings, después de que la menor acusara a Gobbard de haber abusado sexualmente de ella. A sus 12 años, la niña sufrió un nuevo abuso sexual, esta vez por parte de uno de los hijos de Brunings.

5. 50 CENT

Curtis Jackson, quien es ampliamente conocido en el mundo de la música como 50 Cent, aprendió desde temprano cómo buscarse la vida entre el peligro y la incertidumbre. Nació de una madre adolescente vendedora de drogas que fue asesinada cuando él tenía 8 años. Su abuela tomó la custodia del muchacho, pero esto no evitó que el mismo 50 Cent se iniciara como vendedor de narcóticos a la edad de 11 años.

Tiempo después y tras muchos intentos, el rapero consiguió salir de ese oscuro mundo para dedicarse a la música.

LEIGHTON MEESTER

Leighton Meester, la actriz estadunidense que desempeñó uno de los papeles principales en "Chica Indiscreta", prácticamente nació en una prisión. Su madre cumplía una condena por violar la ley. Después de dar a luz a su hija, a la mujer se le permitió pasar tres meses con ella, tras dicho periodo, regresó a la cárcel y Leighton fue criada por su abuela.

Desde niña, participó en las producciones de teatro local y a los 11 años se mudó a Nueva York con su madre y comenzó su carrera de forma seria.

Sobre el pasado de su madre, Leighton afirma: "Me di cuenta de que no puedes juzgar a nadie, especialmente a tus padres, por algo que hicieron en el pasado, la gente cambia". A pesar de un error tan grave, la actriz no culpa a su madre de nada.

KURT COBAIN

Mucho antes de escribir sus brillantes canciones y liderar la banda más importante del movimiento grunge de los 90, Cobain vivió años muy difíciles durante su infancia y adolescencia. Sus padres se divorciaron y su padre no se ocupó mucho de él desde entonces. El cantante y compositor creció en una permanente depresión la cual lo acompañó en la adultez hasta llevarlo al suicidio a los 27 años.

DEMI MOORE

Demi Moore: la primera actriz de Hollywood en recibir honorarios de más de 10 millones de dólares por una película y nominada a los premios Globo de Oro.

Durante su infancia, la familia de la actriz se mudaba todo el tiempo. Demi una vez calculó que, durante su niñez, la familia vivió en unas 30 ciudades.

Su madre bebía y siempre había escándalos y peleas en su casa. A los 16 años, Demi huyó de sus padres y dejó la escuela para dedicarse al mundo de la moda y la actuación. Entonces, fue salvada por el músico Freddy Moore, el primer esposo de Demi, quien la llevó a Hollywood.

EMINEM

Detrás de sus letras duras y un éxito indiscutible en el difícil mundo del hip hop, Eminem guarda un pasado mucho menos luminoso. El cantante creció en un parque de casas móviles en un hogar totalmente disfuncional. Su padre los abandonó siendo él pequeño y su madre era una adicta al crack. El rapero era víctima de burlas constantes en la escuela, e incluso fue golpeado en varias ocasiones.

LUCY LIU

Los padres de la protagonista de "Los Ángeles de Charlie" eran inmigrantes en la gran ciudad de Nueva York. La actriz se crio en el barrio de Queens y se graduó en Lenguas y Culturas Asiáticas. Pero durante su infancia, vivió en un pequeño apartamento invadido por las cucarachas y se vio obligada a trabajar en una fábrica de pijamas con tan sólo 11 años.

LEONARDO DICAPRIO

Prostitutas y drogadictos fue lo que Leonardo DiCaprio vio a diario durante los nueve años que vivió en los suburbios de Los Ángeles. Dormía sobre cajas de cómics y su zona de juegos era un lugar de vagabundos y adictos al crack. Muy cerca había sex-shops y un prostíbulo.

La esquina en la que vivía era un gran centro de prostitución y había crímenes por todos lados. Muy parecido a lo que se veía en la película 'Taxi Driver', comentó DiCaprio Un barrio duro pero fantástico para crecer, desde niño supe de qué se trataba la vida. Puedo identificarme con un tipo de clase trabajadora. Crecer en ese ambiente me ayudó a ser actor, añadió.

Sus padres, George DiCaprio, distribuidor de cómics, e Imerline, secretaria, se separaron debido a una crisis económica cuando él tenía 1 año de vida. DiCaprio, describe su crianza como hippie.





