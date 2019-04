Graciosos, tiernos e inocentes; así se veían los famosos cuando eran niños

Angelina Jolie Voight (Los Ángeles, California, Estados Unidos; 4 de junio de 1975), conocida como Angelina Jolie, es una actriz de cine y televisión, modelo, filántropa y guionista estadounidense. A lo largo de su carrera, Jolie ha recibido múltiples reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos un premio Óscar y tres Globos de Oro. Actualmente forma parte del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados.

William Bradley Pitt (Shawnee, Oklahoma, 18 de diciembre de 1963), conocido como Brad Pitt, es un actor y productor de cine estadounidense. Además de por su trabajo actoral, por el que ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios Óscar y en cuatro a los Premios Globo de Oro, su significativa presencia mediática se debe también a su consideración como uno de los hombres más atractivos del mundo.

Scarlett Ingrid Elena Johansson (Nueva York, Estados Unidos; 22 de noviembre de 1984), conocida como Scarlett Johansson, es una actriz de cine, modelo y cantante con ciudadanía estadounidense y danesa.Alcanzó la fama con su papel en la película El hombre que susurraba a los caballos (1998) y posteriormente obtuvo la aclamación por parte de los críticos de cine debido a su participación en Ghost World. Asimismo, fue acreedora a un premio BAFTA y fue nominada en los Globos de Oro por su actuación en Lost in Translation y Girl with a Pearl Earring en 2003. El 20 de mayo de 2008, debutó como vocalista en su primer álbum musical titulado Anywhere I Lay My Head, el cual contiene varias versiones de canciones del compositor y cantante Tom Waits. Ahora debuta en el Mundo Cinematográfico de Marvel como Black Widow

Leonardo Wilhelm DiCaprio (Los Ángeles, California; 11 de noviembre de 1974), es un actor y productor de cine estadounidense. Ha recibido numerosos premios, entre ellos un Globo de Oro al Mejor Actor por su actuación en El aviador en 2004. Adicionalmente, ha ganado el Oso de Plata, un Chlotrudis Award y un Satellite Award, entre otros: ganó el Oscar a Mejor Actor en 2016 por su participación en la película Revenant, Premios del Sindicato de Actores y los BAFTA.

Kristen Jaymes Stewart mejor conocida como Kristen Stewart es una actriz estadounidense considerada como una de las más taquilleras.

John Christopher Depp II (Owensboro, Kentucky, 9 de junio de 1963), conocido artísticamente como Johnny Depp, es un actor y productor estadounidense nominado en tres oportunidades al Óscar y ganador de un Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores y de un Premio César.

Emma Charlotte Duerre Watson es una actriz y modelo británica conocida por interpretar a Hermione Granger en la serie de películas de Harry Potter.

Zachary David Alexander Efron (San Luis Obispo, California, 18 de octubre de 1987), más conocido como Zac Efron, es un actor de cine y televisión estadounidense. Además de por su trabajo actoral, por el que ha sido galardonado con los premios MTV Movie y Peoples Choice, su significativa presencia mediática se debe también a su consideración como uno de los hombres más atractivos del mundo.

Actriz, modelo y cantante estadounidense. Comenzó su carrera a los 3 años de edad en el modelaje infantil y haciendo comerciales para televisión, antes de hacer su debut de cine en la exitosa película de 1998, The Parent Trap de Disney, a la edad de 11. Lindsay ganó mayor fama entre 2003 y 2006, con papeles protagonistas en las películas Freaky Friday, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded, Confessions of a Teenage Drama Queen y Just My Luck llegando a convertirse en un ídolo adolescente. Posteriormente apareció en películas independientes, incluyendo, A Prairie Home Companion de Robert Altman y Bobby de Emilio Estévez, dando inicio a una prometedora carrera por parte de la artista.

Vanessa Anne Hudgens (14 de diciembre de 1988) es una actriz y cantante estadounidense. Como actriz, participó invitada en shows de televisión como Quintuplets, Still Standing, The Brothers García, Drake & Josh y The Suite Life of Zack & Cody. Hudgens hizo su aparición en el cine con la película Thirteen como Noel. Tuvo su participación en la película de 2004 de ciencia ficción Thunderbirds como Tintin.

Marshall Bruce Mathers III (17 de octubre de 1972, Saint Joseph, Misuri),1 conocido por su nombre artístico Eminem (estilizado a EMIN?M), es un MC, rapero, productor discográfico y actor estadounidense. Se hizo popular en 1999 con su álbum de estudio The Slim Shady LP, que ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Rap.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, (Barranquilla, Colombia, 2 de febrero de 1977), es una cantautora, productora discográfica, bailarina, modelo, diseñadora de moda, empresaria, actriz de televisión, música, filántropa y embajadora de buena voluntad de la UNICEF colombiana.

Daniel Jacob Radcliffe, más conocido como Daniel Radcliffe, es un actor inglés, popular sobre todo por haber protagonizado la saga cinematográfica de Harry Potter

Stefani Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, Estados Unidos, 28 de marzo de 1986), más conocida por su nombre artístico, Lady Gaga, es una cantante, compositora, productora, bailarina, activista y diseñadora de moda estadounidense. También ha dedicado parte de su vida a la actuación y la filantropía.

Rihanna (Saint Michael, Barbados, 20 de febrero de 1988) es el nombre artístico de Robyn Rihanna Fenty, una cantante, actriz y modelo barbadense. Se trasladó a Estados Unidos a los 16 años para perseguir una carrera musical bajo la dirección del productor musical Evan Rogers. Posteriormente firmó un contrato con Def Jam Recordings.

Justin Drew Bieber, más conocido como Justin Bieber, es un cantante canadiense de pop. En 2008 un ejecutivo de la industria de la música llamado Scooter Braun descubrió a Bieber cuando lo vio accidentalmente en unos videos en YouTube y tiempo después se convirtió en su mánager.

Britney Jean Spears es una cantante estadounidense que nació en McComb, Misisipi, y se crio en Kentwood, Luisiana. Comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales y programas de televisión.

Belinda Peregrín Schüll (Madrid, España, 15 de agosto de 1989) es una actriz y cantautora mexicana, nacida en España. Comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en programas de televisión. En 2002 firmó con BMG y dos años más tarde lanzó su álbum debut, Belinda, el álbum más vendido de una solista adolescente en América Latina. Durante su primera década en la industria Pop Mexicana, Belinda se convirtió en una figura prominente en la música pop latina y en la Cultura popular, con una vida personal muy publicitada. Sus primeros dos álbumes la establecieron como un icono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como «Boba niña nice» y «Ángel» se tornaron en éxitos

Kimberly Noel Kim Kardashian es una empresaria, modelo y actriz estadounidense. Es conocida por el programa de telerrealidad, Keeping Up with the Kardashians, emitido por el canal E!.

Taylor Alison Swift Finlay es una actriz, cantante y compositora estadounidense de música country. Swift se mudó a Nashville, Tennessee a la edad de catorce años para seguir una carrera de música country.

Selena Marie Gomez es una actriz de cine y televisión, cantante, compositora, presentadora, bailarina, modelo, diseñadora de moda, empresaria, filántropa y embajadora de buena voluntad de la UNICEF estadounidense.

Michael Joseph Jackson conocido simplemente como Michael Jackson, fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y sus variantes.

Onika Tanya Maraj, más conocida como Nicki Minaj, es una rapera, cantante, actriz y compositora trinitense.

Ariana Grande Butera (Boca Raton, Florida, Estados unidos; 26 de junio de 1993) es una, actriz, cantante y filántropa estadounidense. Inicio como actriz en Broadway, saltó a la fama en Nickelodeon por su papel de Cat y ahora es mundialmente famosa por ser una de las princesas del pop de la actualidad.