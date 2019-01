¡A favor y en contra! Así han reaccionado los famosos ante el desabasto de gasolina

REDACCIÓN 11/01/2019 02:05 p.m.

Los famosos como el resto de la población, han usado sus redes sociales para manifestar su opinión sobre la medida tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien emprendió una estrategia para frenar el huachicoleo (robo de gasolina).

Las largas filas para cargar gasolina no es lo único que ocupa a estos famosos, lo que más está causando mella es la posibilidad de que se cancelen eventos artísticos.

¿PELIGRAN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS?

El rumor comenzó con la posible cancelación de la Feria de León 2019, que inicia este viernes 11 de enero con el concierto de Carlos Rivera. Directivos han comentado que están tratando de solucionar la problemática, pues deben trasladar a artistas, músicos, bailarines y staff. Al menos este fin de semana y los días posteriores, Rivera, Alejandra Guzmán, Zoé, Los Tucanes de Tijuana, Río Roma y Los Ángeles Azules deberán ser recogidos en el aeropuerto local o ser trasladados por tierra desde la Ciudad de México.

A pesar de los comentarios de los directivos, sigue en pie el cartel completo de los artistas anunciados en el evento.

ESTAS SON LAS REACCIONES DE LOS FAMOSOS ANTE EL DESABASTO DE GASOLINA:

La actriz Sugey Abrego publicó en su cuenta de Twitter lo complicado que le estaba resultando cargar combustible.

Y ya llevo 25min... #necesitogasolina pero que necesidad de fregarnos, exponer a la gente. No es una buena medida.

Dios nos ampare... Pero #noesVenezuela... https://t.co/ahVU3RExzb — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) 9 de enero de 2019

"´Ya llevo 25min. #necesitogasolina. Pero qué necesidad de fregarnos, exponer a la gente. No es una buena medida. Dios nos ampare", escribió la artista, a quien le sugirieron que no se dejara llevar por los rumores, respondiendo: "No son rumores, tengo que llenar mi tanque y ya llevo 50 minutos y sigo esperando", apuntó.

No son rumores tengo que llenar mi tanque sino mañana no salgo de casa ni a cargar pero bueno ya llevo 50min y sigo esperando... https://t.co/IHGX8ojYP7 — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) 9 de enero de 2019

Ese odio social es absurdo acaso crees que nací en auto? Trabajé por tenerlo y también anduve en transporte público.

Ahora piensa tú cuánto más va a tardar la gente con menos autobuses por falta de ? gasolina...?? https://t.co/76OAO44mj9 — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) 9 de enero de 2019

La periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, hizo un comentario sobre lo difícil que se vuelve cada día se vivir en México, incluido el tema de la gasolina.

Vivir en México resulta ser cada día más difícil: asaltos, secuestros, robos, desempleo, contaminación, tráfico, violencia, asesinatos y ahora dificultad para conseguir combustible. — Ana Maria Alvarado (@anamaalvarado) 9 de enero de 2019

Alvarado recibió críticas por externar su opinión.

Me he quejado, tal vez no me hayas seguido desde antes. Saludos!https://t.co/89mAg8Ow79 — Ana Maria Alvarado (@anamaalvarado) 9 de enero de 2019

No exagero, hablo de lo que veo y vivo en la ciudad donde habito. Si donde tú estás, están bien, qué bueno por ti. Un abrazo!https://t.co/lU2efMa5Dk — Ana Maria Alvarado (@anamaalvarado) 9 de enero de 2019

Olivia Collins compartió su sentir en Instagram, dando a conocer que se encontraba comprando víveres y que había tenido que salir sin vehículo, pues no tenía gasolina.

Yanet García pidió más gasolina mostró en Instagram, cómo vivió el desabasto.

La actriz Laisha Wilkins también se ha convertido en una férrea crítica de AMLO y preguntó si ya habían detenido a alguien por el delito de huachicoleo.

Buenaaass, ¿saben si ya agarraron a alguien o solo sigue el desabasto? Me desconecté, andaba soñando con un México sin bots.?? — Lai ???? (@laishawilkins) 9 de enero de 2019

Las burlas y comentarios continuaron

Por cierto, si escribieron peladez y media y les bloquearon su cuenta... fui yo quien la reportó. *De nada ?????? pic.twitter.com/d6ZQK1RQxi — Lai ???? (@laishawilkins) 9 de enero de 2019

Me acabo de despertar, porque fifí. Güeeeeenas???? — Lai ???? (@laishawilkins) 10 de enero de 2019

¿A alguien le sobra un tinaco que me preste? *Es para una tarea????? — Lai ???? (@laishawilkins) 10 de enero de 2019

Ya me cansó el ganso??. — Lai ???? (@laishawilkins) 10 de enero de 2019

El conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, puso un comentario en tono sarcástico sobre una gasolinera cercana a su casa.

¿Cual desabasto? En la gasolinera de la calle de Agua en el pedregal no hay NADIE! ¡Ah chingà, está cerrada!! — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 9 de enero de 2019

Así le respondió la gente a Bisogno:

El escritor Xavier Velasco también se subió al tema con polémicos comentarios.

No hay desabasto, son los papás. — Xavier Velasco (@XavierVelasc0) 9 de enero de 2019

Y los del Tesla, muertos de la risa. — Xavier Velasco (@XavierVelasc0) 9 de enero de 2019

Si todos opináramos igual, ni para qué tendríamos que abrir la boca. — Xavier Velasco (@XavierVelasc0) 9 de enero de 2019

—¿Qué tal andas de humor?

—Deja ver... Medio tanque. — Xavier Velasco (@XavierVelasc0) 10 de enero de 2019

Por su parte, el actor Diego Luna se limitó a informar sobre gasolineras en servicio.

—¿Qué tal andas de humor?

—Deja ver... Medio tanque. — Xavier Velasco (@XavierVelasc0) 10 de enero de 2019

La ex integrante de Timbiriche, Alix Bauer, no pudo pasar el tema desapercibido y escribió: "Sin gasolina: el nuevo programa del Hoy No Circulas porque ya no puedes".

Sin gasolina: el nuevo programa del Hoy NO circulas porque ya no puedes. — Alix Bauer (@alixbauer) 8 de enero de 2019

Luego se manifestó a favor del desabasto de libros y con sentido del humor, comentó que el tema del huachicol es con lo que despertamos en estos días.

¿Será que un día si se anuncia desabasto de libros todos corramos a hacer filas a las librerías? — Alix Bauer (@alixbauer) 9 de enero de 2019

Café huachicol. — Alix Bauer (@alixbauer) 9 de enero de 2019

La actriz Claudia Lizaldi, quien se ha declarado abiertamente seguidora de AMLO, publicó un tuit en el que dijo que no había tenido problemas para cargar gasolina.

Chispas pues a mi me tocó gasolinera vacía y pues llene tanque sin tema, en fin, no quiero hacer más olas, nada más dar mi parte y bueno si, estoy en un pueblo, perooooo pues así la cosas... pic.twitter.com/kYnfhqulbw — Claudia Lizaldi ?? (@ClaudiaLizaldi) 9 de enero de 2019

La actriz Paty Navidad desató un encarnizado debate en Twitter.

Por lógica,si #AMLO se está enfrentando a una red d delincuencia con gran estructura d robo "huachicol"q ha venido operando hace varios sexenios sin ser tocados, obvio no está fácil, cuando han visto a corruptos y delincuentes d cuello blanco se entreguen a la justicia? #YaCaerán — Patricia Navidad?? (@ANPNL05) 11 de enero de 2019

Lo q me preocupa es q haya desinformación o manipulación d la información, provocan pánico y dividen al pueblo cuando más unidos debemos estar, por primera vez tenemos un presidente honesto y consciente, lo debemos apoyar, aunque haya algunas complicaciones, sé q valdrá la pena. https://t.co/lKWaKXdK58 — Patricia Navidad?? (@ANPNL05) 11 de enero de 2019

A "Gomita" le llovieron críticas por opina sobre desabasto de gasolina

Qué onda con la gasolina señores que vamos hacer, señor presidente si no nos da no nos quite ?? — GOMITA (@GOMITA_OFICIAL) 9 de enero de 2019

Nosotros ya no usamos Popotes para cuidar el mundo y tú te inyectas todo el plastico posible ... si no ayudas no nos perjudiques ... — HACHE (@ugo_Hdz) 9 de enero de 2019

Otra Galilea si te lo explicamos no lo entederias ?? — Rodolfo Po11 (@rodolfo07) 9 de enero de 2019

Lamentablemente no tiene el cerebro para entenderlo, es mucha información para una pobre mujer que a duras penas cruzó la secundaria, tanto plástico le hace daño. — Jonatan Alejandro (@Jonatan41903917) 10 de enero de 2019

