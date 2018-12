Famosos en contra del Presupuesto 2019 de AMLO

REDACCIÓN 18/12/2018 07:49 p.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 a pesar de que el mandatario afirmó que era una cifra equilibrada, celebridades mexicanas no tardaron en mostrar su inconformidad en redes sociales sobre los recortes a la cultura y medio ambiente.

Diego Luna lamentó que para el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el medio ambiente no sea prioridad.

¿Otros 6 años en ???? donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien, escribió diego Luna en su cuenta personal de Twitter.

¿Otros 6 años en ???? donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien. — diego luna (@diegoluna_) 18 de diciembre de 2018

A su vez, Gael García Bernal retuiteó un video publicado por el colectivo "El Grito más fuerte". En dicho video, señalan que "la cultura es el eje de la transformación de México".

Y hablando de Roma... y de los goles de Edson... y del futuro con presente y pasado incluido: #LaCulturaEsElEje @GobiernoMX @cultura_mx @IlseSalsas pic.twitter.com/RoodGOpn2X — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 17 de diciembre de 2018

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Cultura tendrá una reducción del 7.6% respecto al último año de gestión de Enrique Peña Nieto, lo que afectará directamente al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y los Estudios Churubusco, según datos de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos.

CATRIONA GRAY, ELLA ES LA GANADORA DE MISS UNIVERSO 2018

De igual manera el actor Luis Gerardo Méndez se proclamó en contra de la reducción presupuestal a la cultura, afirmando que si la cultura de una sociedad se desintegra, todo lo demás también lo hará, e inició la protesta cibernética con los #NoAlRecorteDeLaCultura #LaCulturaEsElEje

Si la cultura de una sociedad se desintegra, también lo hará todo lo demás.

La cultura es el eje de la transformación de México. #NoAlRecorteDeCultura #LaCulturaEsElEje pic.twitter.com/Wcn8Ibfs9k — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) 18 de diciembre de 2018

Con sarcasmo y aquejo, el actor y poeta mexicano Joaquín Cosío arremetió contra la respuesta de AMLO a las críticas por el recorte presupuestal al sector cultural.

En los asuntos de la cultura tenemos toda la vida haciendo más con menos. Que alguien le explique. https://t.co/cEGq12WdYC — Joaquin Cosio (@cosio_joaquin) 17 de diciembre de 2018

PROTESTA ARTÍSTICA

En un intento por frenar el corte presupuestal en materia de Cultura, integrantes de la comunidad artística del país se reunieron frente a la Cámara de Diputados.

La actriz Dobrina Cristeva afirmó que pretenden reunirse con legisladores para solicitar que se asigne más presupuesto al área de cultura, pues es un rubro importante para el desarrollo del país.

Aseveró que la cultura es la base de la ideología de un país, por lo que es prioritario contar con recursos suficientes para difundir proyectos que reafirmen la identidad de México y el talento que existe en el gremio.

En tanto, el dramaturgo y director de teatro Juan Carlos Franco indicó que el sector cultural necesita contar con recursos para continuar siendo un pilar en el desarrollo del país, ya que la tarea que desempeña ayuda a que, tanto a nivel nacional como internacional, se conozca el trabajo que se realiza en el teatro y en el cine, en las artes plásticas y en la música, entre otros.

Los inconformes colocaron una manta en la entrada de la puerta número 1 de la Cámara de Diputados con la leyenda "La Cultura no es un ornamento, es un derecho".

an

LEA TAMBIEN Infidelidades, videos íntimos, violaciones: Los escándalos de los famosos que sacudieron el 2018 Los famosos siempre son noticia y este 2018 no fue la excepción, estas figuras de la farándula se vieron involucrados en escándalos descomunales

LEA TAMBIEN Estas son las mejores películas de Navidad para maratonear esta temporada Desde clásicas hasta las más recientes, disfruta de la temporada navideña con estas películas