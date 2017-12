LOS GRINCH

Ellos son los 5 famosos que odian la Navidad

Para estas celebridades la fecha no es sinónimo de felicidad, sonrisas y regalos

REDACCIÓN 23/12/2017 05:21 p.m.

El rockero tiene una buena razón. (Tomada de la web).

En palabras de Toño Esquinca, esta, como todas las Navidades, es una ocasión para estar en familia, recrear los lazos, el aprecio, el perdón y poder compartir con las personas que más nos importan lo mejor de nosotros.

También te puede interesar: Anuko, el perro que odia la navidad más que el Grinch.

El motivo y significado de la Navidad es un recordatorio de tantos que nos da la vida a cada instante, a fin de aprender más sobre los caminos que nos traen plenitud y felicidad verdaderas, pero estos famosos no piensan igual. ¿Por qué? Veamos este listado de Publimetro.

Lady Gaga

En 2010 la cantante sorprendió a sus fans en un concierto al destruir una figura de Santa Claus. "Para aquellos que se sienten solos esta Navidad, lo hago solo para mantener a todos contentos", dijo en ese momento. Este año, la neoyorquina hizo una parodia de la fecha y se disfrazó de duende.

"Felices fiestas de la casa de Lady Gaga. Te amamos y deseamos que tengas muchos aplausos y no lágrimas", escribió la intérprete de Born This Way en su cuenta de Instagram.

Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el Dic 10, 2017 at 8:12 PST

Diego Luna

El actor mexicano nació un 29 de diciembre. En una ocasión contó que, por ahorrar dinero, sus papás le daban un solo regalo por las tres festividades y su cumpleaños. "Creo que también viene por ahí mi odio a estas fechas".

Hugh Grant

Pese a su participación en la película romántica decembrina y favorita de muchos: Love Actually, a Grant no le gusta la Navidad.

Para estas fechas decembrinas, el actor inglés, protagonista de la cinta Un Lugar Llamado Nothing Hill, elige un lugar lejano y de otra religión para escapar junto con su padre del meloso fervor de la Navidad. "Los últimos años he llevado a mi papá a un país musulmán para escapar de ella completamente. Ambos odiamos la Navidad", dijo hace un tiempo. Sin embargo, el intérprete ha reservado las razones de su molestia con la temporada navideña.

Colin Firth

El actor británico y uno de los protagonistas del filme romántico navideño Love Actually, ha mostrado su rechazo a la Navidad, por la invasión de adornos y temas alusivos en esta fecha.

Una vez declaró que no hay cosa que odie más que escuchar villancicos en la radio y que la felicidad durante estas fechas es totalmente falsa. Por si fuera poco, el actor ha tenido que participar en varias producciones cinematográficas sobre la temática, como Cuento de Navidad (2009).

Ozzy Osbourne

La mejor Navidad que tuvo el líder de Black Sabbath fue aquella en la que no estuvo. En 2003, el cantante tuvo un accidente que lo dejó inconsciente y, según sus propias palabras, fue para bien. "Estuve en coma por un tiempo, así que me perdí la Navidad, gracias a Dios. Si quiero perderme la Navidad, me subiré a mi cuatrimoto y me romperé de nuevo el cuello".

LEA TAMBIEN Los 7 deseos que deberían pedir los enamorados en Navidad Si no tienes pareja te darán ganas de enamorarte

LEA TAMBIEN Estos regalos son los más peligrosos que recibirás en navidad No solo los niños corren peligro con estos objetos

ams