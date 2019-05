Las bodas más excéntricas de las celebridades

REDACCIÓN 04/05/2019 07:30 p.m.

Las celebridades se caracterizan por ser excéntricas, muchos lo son de forma natural y en la vida real, mientras que otros se encargan de montar un papel de figuras inalcanzables, rodeados de lujos, excesos y toda clase de rarezas a las que pocos podrían acceder. Esto cobra otros niveles cuando se trata de un enlace matrimonial, pues los famosos no se conforman con una simple boda, hacen del evento todo un acontecimiento, digno de el mejor montaje de Hollywood.

El vestido de novia, el menú, la ceremonia, la ciudad, el lugar, los invitados, la decoración, la seguridad, la duración del matrimonio y por supuesto las sortijas de boda; son alguno de los puntos que más llaman la atención. Hay celebridades que han estado casados por un día, otros han gastado más de 8 millones de dólares en un anillo de compromiso, las novias han portado vestidos con colas de más de 15 metros, o con incrustaciones de piedras preciosas, los impresionantes dispositivos de seguridad han incluido francotiradores, drones y agentes encubiertos, sí, como si se tratara de una película de espías o mafiosos.

ESTA ES LA LISTA DE CELEBRIDADES QUE HAN TENIDO EXCÉNTRICAS BODAS:

KATIE HOLMES Y TOM CRUISE

Después de un romance de 19 meses, Katie Holmes y Tom Cruise se casaron el 18 de noviembre de 2006, en Italia, la ceremonia tuvo más de 150 invitados. En un castillo del siglo 15, todos vistieron de Armani para la ocasión y los anillos entregados fueron de oro blanco con diamantes Cartier, contaron con grandes cantidades de las flores preferidas de la novia, fuegos artificiales y litros de champagne. El tenor italiano Andrea Bocelli entretuvo a los invitados, entre los que se encontraban Will Smith y Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez y Marc Anthony, y Victoria Beckham, entre otros. De más está decir que la cena y la bebida fueron de lujo.

Los tres días antes previos a la boda, que se estima tuvo un costo de 2 millones de dólares, todo el pueblo de la pequeña localidad italiana de Bracciano vivió en una increíble fiesta. Más de 300 guardias de seguridad y dos francotiradores velaron por la seguridad de los novios y sus invitados.

VICTORIA Y DAVID BECKHAM

Su boda fue como de cuento de hadas, se casaron el 4 de julio de 1999 en el castillo Lutterllstown, en Irlanda. Victoria usó un vestido corte princesa de la marca Vera Wang, que se convirtió en el más copiado de ese año y lo combinó con una corona de oro blanco de 18 quilates con diamantes incrustados, valuada en 160 mil dólares.

Victoria y David tuvieron más de un look para la fiesta, su segundo vestuario era púrpura, diseñado por Antonio Berardi; durante la cena la pareja se sentó en tronos de oro; los muñecos del pastel eran ellos pero desnudos; pasaron su primera noche como esposos en la suite del castillo Luttellstown, para luego volar al sur de Francia donde vivieron su romántica luna de miel.

SALMA HAYEK Y FRANCOIS-HENRI PINAULT

La actriz mexicana y el empresario francés tuvieron una boda digna de la realeza. El veneciano Palazzo Grassi, propiedad de la familia del francés fue el enclave elegido para la ceremonia religiosa. Flores, lujo y canales fueron los encargados de crear una atmósfera de lo más romántica. Sin embargo, la pareja ya había contraído matrimonio civil unos meses antes en París.

No con formes con su primer enlace matrimonial, la pareja celebró una segunda boda en Bora Bora

Fue una sorpresa incluso para la actriz. Salma pensaba que iba al spa con su marido y en lugar de eso terminó celebrando una segunda boda junto a él. Todo sucedió durante sus vacaciones en la Polinesia Francesa, donde la actriz mexicana y François Henri Pinault pasaban unos días de descanso junto a su hija Valentina, de 10 años, y Mathilde, de 17 años, hija de Pinault y su ex esposa, Dorothée Lepère. El empresario quiso sorprender a su mujer con una fiesta sorpresa para renovar sus votos.

Para esta emotiva ceremonia Salma llevó un relajado look que consistía en un vestido midi color rojo y el novio, fue en pants.

BRAD PITT Y JENNIFER ANISTON

Aunque el matrimonio entre ambos no duró mucho tiempo, dado que Brad Pitt conoció a Angelina Jolie y se separó de Aniston, su casamiento fue memorable. La boda tuvo lugar en una finca decorada con 50 mil flores y Jennifer caminó por el pasillo al ritmo de música en vivo hecha por un coro de gospel. Los 200 invitados, entre los que se encontraban Cameron Diaz, Salma Hayek, Edward Norton, y Courteney Cox, disfrutaron de camarones, mini pizzas y champagne. Para terminar la noche, los invitados disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales al ritmo de la música de Radiohead y Jeff Buckley.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

Si hablamos de bodas excéntricas y por todo lo alto, Kim y West podrían ser los número uno. Reservaron un castillo en la Provenza, en la cena pre- boda, actuó para ellos Lana del Rey, la cual tuvo lugar en Versalles, tuvieron 600 invitados, desplazamientos en jet, alojamiento para todos ellos y peluquería. El vestido de Kim de Riccardo Tisci para Givenchy costó 500 mil euros, también usó un segundo diseño para la recepción a cargo de Balmain.

En cuanto a la decoración, decenas de rosas blancas forraban las paredes del altar en el que Kim dio el sí por tercera vez, y Kanye por primera. Para continuar con los ostentosos detalles, el pastel contaba con siete pisos, cada uno de ellos iluminado por delgadas placas de oro en forma de hojas. Celebridades como Steve McQueen y John Legend pudieron disfrutar de todo esto y de algunas de las mil botellas de champagne que se ofrecieron después de la misa.

Para culminar el fastuoso evento, Kim y West consintieron a sus invitados con un hermoso espectáculo visual de siete minutos, en donde fuegos artificiales de diversos colores iluminaron el cielo. Se estima que la pareja gastó aproximadamente 10 millones de euros.

YOKO ONO Y JOHN LENNON

La boda de Yoko Ono y John Lennon fue todo un acontecimiento en 1969, fue una de los enlaces más famosos en la historia de la música. Decidieron casarse el 20 de marzo vestidos de blanco, en Gibraltar, llegaron ahí en un jet privado procedente de París; y aunque ellos querían casarse en la Ciudad Luz, la burocracia les exigía haber vivido en ese lugar al menos dos semanas, requisito que ellos no cumplían.

En Gibraltar, la pareja concretó el trámite en el consulado británico. Unos dicen que en 10 minutos, otros que en media hora y unos más que en dos horas, pero la crónica de lo que se vivió ese día quedó plasmada en la canción "The Ballad of John and Yoko", tema grabado únicamente por Lennon y Paul McCartney.

Se trató de la segunda boda para el artista inglés y la tercera para la japonesa. En una fotografía de ese romántico día, la pareja aparece vestida de blanco, delante del Peñón de Gibraltar. Ella llevaba una minifalda y sombrero de ala ancha, mientras que él tenía puestos sus característicos lentes y un saco. En la mano sostenían su certificado de matrimonio.

Días después posaron en Ámsterdam, en su súper mediática luna de miel, la cual estuvo llena de activismo político. Una muestra de ello es la foto del "bed-in for peace" (en la cama por la paz), en la que aparecen rodeados de flores, con una guitarra sobre la cama y los letreros "Hair Peace" y "Bed Peace".

A pesar de que a mediados de los 70 se separaron temporalmente, el matrimonio duró, literalmente "hasta que la muerte los separó" el 8 de diciembre de 1980, con el asesinato del músico, frente a la casa que compartían en el edificio Dakota de Nueva York.

MADONNA Y GUY RITCHIE

La diva del pop se casó con el director británico Guy Ritchie el 22 de diciembre de 2000, en Escocia. En un castillo del siglo 19, la pareja se casó frente a la mirada de amigos como Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, George Clooney, Trudie Styler y Sting, entre otros. Maddona vistió Stella McCartney y una tiara de oro y diamantes. Ritchie llevó una falda escocesa, al igual que el hijo de la pareja, Rocco.

ELIZABETH HURLEY Y ARUN NAYAR

La boda de Elizabeth Hurley, costó nada menos que 2.4 millones de dólares aproximadamente. La ceremonia se hizo en dos partes y lugares distintos. La primera se realizó en Gloucestershire, Reino Unido, en un castillo del siglo XV ubicado a 125 millas de Londres. A esta ceremonia fueron invitadas personalidades de la talla de Elton John, Kate Moss y Evelyn y Leonard Lauder, entre muchos otros. Una semana más tarde, la pareja y algunos de los invitados viajaron hasta Bombay, India, donde se hizo la segunda parte del enlace. En un lugar decorado con millones de pimientos rojos, Arun Nayar, su flamante marido, organizó una ceremonia tradicional amenizada con danzas ecuestres y cantos en sánscrito. La nota más extravagante, fue que los asistentes jugaron un partido de cricket como parte de la ceremonia nupcial.

ELTON JOHN Y DAVID FURNISH

Ahora que están tan de moda no podíamos dejar fuera una boda gay. La de Elton y su marido costó casi 2.5 millones de dólares. Celebrada en Londres, la ceremonia fue oficiada por Clair Williams, funcionaria que también casó a Carlos y a Camilla. La fiesta fue para 750 invitados y se celebró en la mansión del cantante cerca de Windsor y, como era de esperarse, tuvo música, baile y banquete hasta el amanecer. El detalle peculiar es que la pareja pidió a los invitados que no les dieran regalos, sino que hicieran donaciones a la fundación de Elton John para la lucha contra el sida. Un detalle que habla del gran corazón del músico.

LIZA MINNELLI Y DAVID GEST

Desde el inicio, su romance ya estaba en boca de todos. Liza Minelli y David Gest se conocieron en un concierto que él producía para el difunto Michael Jackson. La gente dudaba que llegaran al altar dada la obvia homosexualidad de Gest, pero lo hicieron con una boda que costó más de 2.5 millones de dólares. Hubo 600 invitados a la ceremonia, que estuvo animada por una orquesta sinfónica de 60 músicos. La extravagancia mayor fue que los padrinos fueron los difuntos Michael Jackson (justo en el clímax de su escándalo por abuso de menores) y Elizabeth Taylor. La foto de boda fue motivo de mofa en los medios de comunicación, ya que el cuarteto (novios y padrinos) parecía un monumento a las malas cirugías plásticas y al mal gusto.

PAMELA ANDERSON Y KID ROCK

Esta boda, no fue nada cara pero sí excéntrica. Ella se casó en bikini (blanco) y él con unos vaqueros y gorra de capitán. El look que mejor sienta a cualquier novio, celebraron una fiesta en un yate en Saint-Tropez en 2009 y ahí se prometieron amor eterno. Hasta que 4 meses más tarde rompieron.

