Famosas por las que pasan los años sin dejar huella ¿Tienen pacto con Dorian Gray o con el diablo?

REDACCIÓN 08/04/2019 05:53 p.m.

Las siguientes famosas son una prueba de que los 40 son los nuevos 20 y nos dan un ejemplo de que si se puede tener un equilibrio entre belleza e inteligencia.

No son ningunas jovencitas, pero siguen acaparando miradas gracias a su espectacular figura y conservado aspecto.

Como ejemplo tenemos a Jennifer Lopez, quien cumplirá 50 el próximo julio y recientemente compartió en Instagram una foto en un diminuto bikini.

La estrella, recientemente se comprometó con Alex Rodríguez, sorprendió a sus seguidores hace unos días al mostrarse con un diminuto bikini color rosa que permitió su ver su abdomen marcado y sus curvas. La actriz tiene tres reglas básicas: "No bebo alcohol, no fumo y no tomo cafeína. Esas cosas realmente te arruinan la piel a medida que envejeces".

Sin necesidad de portar bikini, Jennifer Aniston lució su lado más sexy gracias a un vestido de látex con el que fue captada durante una sesión fotográfica en Malibú, California. La estrella de "Friends" llegó al medio siglo el pasado febrero.

En una entrevista para Allure, hace un par de años, Aniston dijo que su idea es envejecer con gracia. "Todos podemos conservar el brillo natural juvenil de nuestra piel con hidratación y tratamientos adecuados, con productos naturales. Nada como esas pociones locas llenas de químicos".

Parecería increíble, pero el próximo octubre la cantante Gwen Stefani (de No Doubt) cumplirá 50 años. Después de tres embarazos, la estrella musical sigue manteniendo la misma figura (y abdomen) de hace dos décadas. ¿Su secreto? Ella asegura que no hay ninguno más que comer saludablemente y ejercitarse.

Su dieta es mayormente vegana, basada en el consumo de plantas. La cantante dejó de comer carne a los 12 años y ahora evita también la pasta, el pan, el arroz y bebe mucha agua.

Y aunque Salma Hayek llegó a los 50 años en 2016, la belleza de la mexicana no ha disminuido con el paso del tiempo. La actriz suele compartir en su cuenta de Instagram imágenes de su vida cotidiana y de sus actividades en el mundo del cine, pero también se ha dejado ver en traje de baño junto al mar.

Para la actriz, quien no teme mostrar en Instagram sus canas, la edad le ha traído el secreto de la felicidad "estar presente y estar inspirada, especialmente por las cosas pequeñas".

La modelo británica Elizabeth Hurley tiene 53 años y una línea de trajes de baño y bikini que ella misma se encarga de lucir a través de sus publicaciones en Instagram.

Increíblemente, la modelo no es fanática del ejercicio. Para mantenerse en forma realiza una caminata vigorosa diaria de media hora. También dedica entre 5 y 10 minutos a hacer abdominales mientras ve la televisión.

Halle Berry cumplirá 53 años el 14 de agosto, pero su figura parece la de una mujer 20 años menor. En su cuenta de Instagram ha compartido varias imágenes en bikini o ejercitándose.

Uno de sus secretos es realizar estiramientos, sobre todo después del ejercicio. "Para mí, ser atlética y estar súper fit también es acerca de estar quieta, estirándome y respirando". La actriz aseguró que hacer estiramientos le ha ayudado a mejorar su movilidad y evitar lesiones.

Cindy Crawford cumplió 53 años el pasado febrero y sus imágenes en Instagram no dejan mentir acerca de lo bien que luce quien fuera una de las "top models" de los 90. "Para mí fue realmente duro, la idea de cumplir 50 años fue desalentadora. Durante mucho tiempo fui la modelo de 20 años en la portada de Vogue, o de 25 o 30 y de repente mi hija se está convirtiendo en eso".

Detrás de su espectacular apariencia están los consejos de varias celebridades: "Duerme lo suficiente, bebe agua, no fumes".

Pamela Anderson, la rubia con récord de apariciones en la portada de "Playboy", cumplirá 52 años el próximo julio y su sensualidad permanece intacta. Al menos en lo que deja ver a través de sus publicaciones en Instagram.

"Sé que suena a cliché, pero la felicidad tiene que ver mucho con la belleza. La calma, la paz y el no- estrés constante son muy, muy importantes para sentirte bella y confiada".

Brooke Shields saltó a la fama gracias a la cinta "La Laguna Azul", desde entonces se ha mantenido bajo el ojo público, lo que no le ha resultado fácil a la hora de envejecer. Primero toda la atención estaba centrada en su rostro, "pero desde que cumplí 50 se han enfocado más que nunca en mi cuerpo".

No obstante, a los 53 años, Brooke se siente en su mejor forma física. "Para algunas personas los 50 es un número aterrorizante, pero yo terminé amándolo, porque no me siento de esa edad. Cincuenta suena que es como para gente grande y yo me quedé en los 38 o 42, máximo".

La modelo australiana Elle MacPherson no solo es vegetariana, uno de sus trucos para mantenerse en forma es ingerir alimentos crudos. Hornea su propio pan con nueces y semillas, toma jugo de apio y practica yoga para lucir espectacular a los 54 años.

A Elle, quien durante años fue llamada "El Cuerpo", también le gusta hacer actividades al aire libre, como nadar en el mar, caminar o montar a caballo. ¿Otro consejo? Ella toma tres litros de agua al día para mantener su piel y pelo hidratados.

La belleza de la italiana Monica Bellucci no ha menguado con el paso de los años y así es como ella misma se siente. En una entrevista para Daily Mail aseguró "me he vuelto más bella con la edad" y dijo que su mantra para la belleza es "come, ama y vive".

Para mantenerse en forma, la actriz de 54 años aseguró que trata de nadar al menos cuatro veces a la semana, durante más de 40 minutos. Además corre y practica yoga.

Quien verdaderamente tiene con la boca abierta a Hollywood es la legendaria Sharon Stone, pues a los 59 años deja ver que el tiempo no ha pasado por ella. La protagonista de "Bajos Instintos" confesó que el proceso de aceptar su edad no fue fácil.

"Examiné mi cara en el espejo de aumento y vi mi cuerpo y lloré y lloré. Entonces me dije 'te vas a hacer vieja. ¿Cómo lo quieres hacer?'". Entonces, Sharon estableció un régimen de ejercicios que incluye baile y estiramientos, así como dejar el alcohol.

