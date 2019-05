Famosas que lucharon contra la infertilidad para convertirse en madres

REDACCIÓN 10/05/2019 08:47 p.m.

Durante años, el tema de la infertilidad ha sido un estigma que pesa sobre muchas mujeres, las cuales han sido consideradas como mujeres de segunda por el simple hecho de no poder concebir. Injustamente relegadas por una sociedad llena de estándares y tabúes, han encontrado voz en varias famosas, quienes han decidido romper el silencio para hablar de su lucha para convertirse en madres.

Aunque todo pudiera parecer idílicamente perfecto en la históricamente progresista meca del entretenimiento, no lo es así; existen famosas como Paulina Rubio, Nicole Kidman, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Mariah Carey y otras, que han luchado mucho por tener en brazos a sus pequeñitos. Sin restarle mérito por supuesto, a las celebridades que han adoptado o que han sido padres en otras circunstancias como vientre subrogado u otros métodos.

CONOCE LA HISTORIA DE ESTAS FAMOSAS QUE HICIERON HASTA LO IMPOSIBLE POR CONVERTIRSE EN MADRES:

NICOLE KIDMAN

La ganadora del Oscar y protagonista de la serie "Big Little Lies", fue una de las primeras actrices en detallar ante la prensa las dificultades que atravesó para concebir su segunda hija natural, Faith, con el cantante country Keith Urban. En declaraciones al programa 60 Minutes, la intérprete aseguró que "la fertilidad había sido como un viaje en montaña rusa para ella". "Cualquiera que haya estado en la posición de desear un hijo conoce la decepción, el dolor y la pérdida que experimentas mientras lo intentas", aseguró.

MARIAH CAREY

La cantante quiso concebir al pasar los 40 años, por lo que se sometió a diversos tratamientos de fertilidad en el California Reproductive Center, de Los Ángeles. Luego de una pérdida, decenas de intentos fallidos y problemas de salud, Carey logró embarazarse de gemelos. Sin embargo, comentó en su momento que la gestación fue tan o más dura que los mismos tratamientos.

Pasé por diabetes, preclamsia y tuve que recibir progesterona por 10 semanas (después de recibirla cada mes durante el proceso de fertilización) para minimizar las chances de aborto a 50%, confesó la Carey.

A pesar de todo, Mariah y el padre de sus pequeños, Nick Cannon, recibieron a Monroe y Moroccan sin ningún problema.

ADAMARI LÓPEZ

La historia de Adamari ha tocado muchos corazones, tras luchar contra el cáncer de seno, un divorcio escandaloso (con el cantante Luis Fonsi), embarazos ectópicos y la pérdida de sus padres; la actriz y conductora finalmente pudo quedar embarazada, y en 2015 recibió en brazos a quién llama "su milagro de Dios". Si bien la actriz había estado en tratamientos de fertilidad y de acupuntura, ella afirma que fue cuestión del cielo.

La ciencia hizo su parte pero Dios hizo la otra. Fue una mezcla de emoción, pero también controlada porque ya me había pasado otras veces. Y era una emoción de no saber qué hacer, de preguntarme si será verdad, lo tendré en el útero o en una trompa... ¿Pasaré los tres meses, llegaré a tener un bebé? Fueron muchas preguntas en mi cabeza con esa misma ilusión, expresó en un programa televisivo. Al cuestionarle sobre la posibilidad de tener más hijos, solo comenta que "está en manos de Dios.

BEYONCÉ

Antes del nacimiento de Blue Ivy, su primera hija con el rapero Jay-Z, la cantante confesó en el documental de HBO "Life is but a dream", que había sufrido un aborto. Calificado como "la cosa más triste por la que había pasado nunca", le dedicó una canción escrita por ella misma como terapia. En una entrevista posterior con Oprah Winfrey, Beyoncé declaró que había decidido hacerlo público "por todas aquellas parejas que experimentan algo parecido". Según People, Beyoncé y Jay-Z tuvieron que pasar por varios años de intento tras intento hasta que pudieron convertirse en padres.

PAULINA RUBIO

Pocos saben que Paulina Rubio estuvo en tratamientos de fertilidad en el Instituto de Reproducción Cefer, ubicado en Barcelona, España. Aunque aparentemente la cantante podía tener hijos, ella y su entonces esposo Nicolás Vallejo, decidieron apresurar las cosas mediante métodos que mejoran la calidad y el tiempo de sus períodos de ovulación. La pareja no confirmó más detalles (tampoco aclararon el rumor de que alguno fuera estéril) y a pesar de que comenzaron el proceso con la idea de tener mellizos, la vida les mandó a su pequeño Andrea Nicolás meses más tarde.

KIM Y KHLOÉ KARDASHIAN

Las hermanas más célebres de la prensa rosa, también han hablado sobre su experiencia. En un capítulo del programa documental "Keeping Up With The Kardashians" emitido en 2015, Kim reveló que sufría un problema en el útero que complicaba las posibilidades de un segundo embarazo o tener una gestación de riesgo: "Me quejé tanto de lo mucho que odiaba estar embarazada que nunca pensé que ahora estaría rogando por volver a estarlo", aseguró Kim.

La socialité y el rapero Kanye West son ahora padres de cuatro hijos. Por otro lado su hermana Khloé, que recientemente ha dado a luz a su primera hija, True, aseguró que compartir "sus problemas de fertilidad ha ayudado a otras muchas mujeres".

MARJORIE DE SOUSA

Durante su primer matrimonio en su país, Venezuela, Marjorie no pudo tener hijos. Para bien o para mal, nunca se dio la oportunidad de convertirse en madre. Después de cambiar su vida totalmente (mudándose a México, abriéndose paso como actriz), De Sousa daba por hecho que nunca podría ser mamá. El destino le mostró otra cara cuando sin esperarlo, quedó embarazada del actor Julián Gil. La pareja recibió a Matías, y aunque todo pintaba para ser un matrimonio exitoso, tiempo después los actores se envolvieron en una batalla legal por la custodia de su hijo.

PRISCILLA CHAN Y MARK ZUCKERBERG

Antes de convertirse en padre de dos hijos, el creador de Facebook, casado en 2012 con Priscilla Chan (su novia desde la universidad), utilizó su red social para publicar un post en el que confesaba que la pareja había sufrido hasta tres abortos. La confesión sorprendió a todos teniendo en cuenta el celo con el que Zuckerberg protegía cualquier aspecto de su vida personal, pero según él mismo sostuvo, quería aportar su grano de arena para acabar con semejante tabú: "La mayoría de la gente no comenta sus abortos, los sufre en solitario. Deseamos que compartir nuestra experiencia con la gente les proporcione la misma esperanza que nosotros sentimos y les ayude a estar más cómodos compartiendo sus historias".

ALEJANDRA ESPINOZA

En medio de lágrimas, la ex reina de belleza y modelo mexicana, confesó en televisión que había perdido tres embarazos antes de tener a su hijo Matteo. Demostrando que es una guerrera, Ale explicó que fueron tristezas acumuladas y que evitaba hablarlo, ni siquiera con sus papás, quienes lo descubrieron meses después.

Con la primera pérdida no tuvimos chance de digerirlo o de pensarlo. Me pasa a mí, a las dos semanas a Aníbal le da parálisis en el rostro y entonces todo se acumuló. Con el tercero ya estaba feliz, estábamos contentos. Estaba segura dentro de mí que esta vez sí se iba a dar y lo perdí. Ahí me dolió más. Para mí fue muy feo, sentí mucho coraje. Tenía coraje con todo el mundo, explicó a una revista. Aunque fue una de las pruebas más duras de su vida, entendió que las cosas llegan al tiempo perfecto.

GWYNETH PALTROW

La ganadora del Oscar por "Shakespeare in Love", confesó en una entrevista con The Mail la trágica pérdida del que habría sido su tercer hijo con el que entonces era su pareja, el cantante de Coldplay, Chris Martin. "El embarazo no funcionó y casi me cuesta la vida", declaró Paltrow, afirmando también que pese a la mala experiencia no descartaba seguir intentándolo. La actriz recientemente se encuentra casada con el guionista y director Brad Falchuk (Glee).

SARAH JESSICA PARKER

Tras dar a la luz en 2002 a su hijo James Wilkie, la protagonista de "Sex and the City" y su pareja, el actor Matthew Broderick, intentaron durante años tener un segundo retoño sin conseguirlo. Parker habló sobre la "decepción" de no conseguir un embarazo natural exitoso en una entrevista con Access Hollywood. En 2009, la pareja anunció que esperaban mellizas gestadas en un vientre de alquiler.

