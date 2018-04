VIRAL

Casos famosos en que la familia interviene en la pareja

El más reciente es el de una pareja que se hizo viral en redes sociales.

REDACCIÓN 01/04/2018 06:33 p.m.

Casos famosos en que la familia interviene en la relación (Foto web)

Muchos han sido los casos en que los familiares intervienen en relaciones de pareja y por consecuencia, en muchos casos el amor se colapsa.

Triste fue para usuarios de las redes sociales enterarse que el matrimonio que se volvió viral en Facebook hace unos días fracaso, debido a que la familia de ella no estaba de acuerdo en la relación

Tras el revoloteo de las redes sociales, se hizo presente la protagonista de las fotografía: Leanna Marie Sac, quien aclaró en una entrevista que su nacionalidad es inglesa y no estadounidense, como se suponía.

De acuerdo con Marie Sac, él se llama Marcos y es guatemalteco. Se conocieron en 2009 cuando ella trabajaba en East Bay Sanctuary Coventant, una organización pro-migrantes en Estados Unidos, y él era indocumentado.

Según explicó la protagonista de las fotos virales, sus padres no estaban de acuerdo con su decisión y no aceptaban a Marcos debido a sus origines, por lo que no acudieron a la boda.

Sin embargo, el sueño se terminó, pues aunque tienen una hija, ya no están juntos.

Los más comunes ocurren en la realeza, y el caso más famoso es el de el príncipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker.

La familia real nunca estuvo de acuerdo en esa relación, porque ella no era de la nobleza. Él tuvo que cumplir con sus obligaciones reales y contraer nupcias con una mujer que se suponía debía darle mejor reputación a la corona.

La historia es conocida por todos: la pareja vivió un matrimonio infernal y la princesa Diana murió de manera fatal en un accidente en el año de 1997.

Al día de hoy el príncipe Carlos está casado con Camila Parker, pero durante mucho tiempo su amor estuvo frustrado por la corona británica.

Otro caso famoso es el de la cantante estadounidense Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth.

Esta vez el hermano mayor de Liam, Chris Hemsworth, ha manifestado no estar de acuerdo con la relación, pues asegura que Cyrus puede ser una mala influencia para sus hijos.

El año pasado, fue captado el actor Sean Penn discutiendo con el Jimmy Giannopoulos, prometido de su hija Dylan Frances Penn.

En la secuencia de imágenes también aparece la ex esposa del actor Robin Wright, conocida por su papel en "House of Cards".

En las fotos, Penn parece reclamar algo al joven y aunque nunca se supo el motivo de la discusión, la intervención familiar no debió ser agradable para Giannopoulos, que parece estar llorando en las imágenes.

