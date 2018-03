UNA MÁS, ¿Y LAS AUTORIDADES?

Familiares de venezolana asesinada claman justicia a las autoridades mexicanas

Familiares de Kenny Finol, la joven venezolana que fue asesinada por su ex pareja, originaria de Tepito, exigen justicia a las autoridades mexicanas

27/03/2018

Kenny Finol la chica venezolana asesinada en Ecatepec. (Foto tomada de la web).

México sigue siendo el punto de enfoque en cuanto a feminicidios se refiere. Tal es el caso de Kenny Finol, la joven venezolana asesinada el pasado 25 de febrero en Ecatepec, Estado de México.

La chica fue localizada con huellas de tortura y con el rostro desfigurado en la colonia Jardines de Santa Clara en Ecatepec.

Hasta el momento se sabe que fue víctima de su expareja, quien es integrante de la organización criminal La Unión de Tepito.

Luego de un mes de la muerte de Kenny, su cuerpo arribará a su natal Maracaibo, Venezuela.

La familia de Kenny Finol, la escort venezolana que fue asesinada en Ecatepec, habló con Imagen Noticias e identificó al agresor como Brayan González, su ex pareja pic.twitter.com/rc0TNwJ1bC — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 27 de marzo de 2018

No se sabía nada

Su historia salió a la luz hace unos días. Sin embargo, antes de morir, Kenny se aseguró de dejar unas grabaciones donde reveló las amenazas que recibió de su exnovio y delincuente afincado en el barrio bajo de Tepito.

A través de Excélsior, la familia exigió justicia a las autoridades mexicanas. Éstas callan. "Yo lo que quiero es que se haga justicia porque ella no debió morir de esa manera. Que se haga mucha justicia, que esto no quede impune, se los pido por el alma mía y por el alma de ella, que me ayuden, que el culpable tiene que pagar todo lo que hizo, porque ella no merecía esa muerte", sollozó Mireya Finol, madre de Kenny.

La joven ya había decidido volver a su país. Todo estaba listo. Desgraciadamente, su pasaporte había vencido y sólo esperaba la renovación. Para su mala suerte durante ese periodo, el ex novio la asesinó, así lo dieron a conocer Mireya y Terlis Finol, hermano de Kenny. "Nosotros teníamos comunicación con ella todos los días, pero ese muchacho la atosigaba, la acorralaba, incluso la llegó a agarrar otra vez y le cortó hasta el cabello, la dejó sin cabello, y es ahí donde ella se pone las extensiones", explicó Terlis. La mamá de Kenny aseguró que la última vez que se comunicó con ella sólo fue para decirle que las amenazas continuaban. Regresó... pero en atáud

El deseo de la venezolana se cumplió, volvió a su país, pero muerta. Su cuerpo llegará a la capital venezolana, tras ser trasladado a la ciudad de Maracaibo, su lugar de origen.

"Yo como su hermano, le pido a las autoridades mexicanas, justicia, que se haga justicia porque lo que le sucedió a mi hermana, es algo muy horrible y no era la manera de que ella muriera de esa manera", pidió Terlis.

