Familia de Frida Kahlo y actriz de doblaje desmienten que el audio de la Fonoteca pertenezca a la pintora

Recientemente la Fonoteca Nacional reveló un audio inédito de la supuesta voz de Frida Kahlo, donde recitó un fragmento de "Retrato de Diego", texto que redactó para describir a su esposo Diego Rivera, en 1949 y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

De acuerdo a Grupo Formula, tras revelarse dicho audio la mayoría de las personas que lo escucharon dudaron que dicha voz pertenezca a la pintora mexicana, ya que la mayoría imaginaba que Frida tenía una voz similar a la de Chavela Vargas.

"Me decían que Frida Kahlo contaba con una voz ronca debido al tabaco y el alcohol...esta voz nos parece muy juvenil", dijo Radio Fórmula Mara de Anda sobrina-bisnieta y vocera de la artista.

Por otra parte, hubo quienes aseguraron que el audio corresponde a Evangelina Elizondo, quien realizó el doblaje de la película "La Cenicienta".

Sin embargo, Amparo Galindo, actriz de doblaje y voz en español de Blanca Nieves, está casi segura es su voz la que se escucha en el audio difundido por la Fonoteca.

Conferencia de prensa en vivo, probable voz de Frida Kahlo??https://t.co/gOeZFpwkAw — Fonoteca Nacional (@Fonoteca) 12 de junio de 2019

"Siento que sí soy. Yo grabé varias cosas con ´El Bachiller´, Álvaro Gálvez y Fuentes. Grababa mucha cosas con él y estoy casi casi absolutamente segura de que sí grabé esto (el supuesto audio de Frida Kahlo", declaró en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula.

Por otra parte, Eduardo Larumbe, hijo de Amparo Garrido, mencionó que cuando escuchó la supuesta voz de Kahlo, "inmediatamente escuché la voz de mi mamá y con mis hermanos coincidimos que es la voz de ella".

Además resaltó que "Frida nació en 1907 y murió en 1954, el audio tendría que ser del año en que murió", por otra parte subrayó que la voz que se escucha es estudiada, como la de su madre.

FAMILIA DE FRIDA KAHLO NIEGA QUE EL AUDIO PERTENEZCA A ELLA

Luego de que la pintora Rino Lazo asegurara que el audio que presento la Secretaría de Cultura y la Fonoteca Nacional, no correspondía a la voz de Frida Kahlo, fue la propia familia de la pintora mexicana quien reiteró la posibilidad de que el audio no fuera precisamente de ella.

Conferencia de prensa en vivo, probable voz de Frida Kahlo??https://t.co/gOeZFpwkAw — Fonoteca Nacional (@Fonoteca) 12 de junio de 2019

"Hasta donde llega su conocimiento, desafortunadamente no existen registros de la voz de Frida", señalaron a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que el fragmento que dieron a conocer Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, corresponde a un piloto para un programa de radio, producido y conducido por Álvaro Gálvez y Fuentes.

Tras la noticia, Mara Romeo Kahlo, heredera de la artista en cuarto grado de consanguinidad, compartió en Twitter el documento escrito a máquina del texto que presuntamente Kahlo leyó para el programa, y escribió: "Quiero agradecer como siempre todo el cariño y amor que sienten por mi tía Frida. Con ese mismo amor comparto con ustedes un fragmento del texto original de la narración que ha sido compartida para que lo puedan leer y disfrutar. ¡Les mandamos un abrazo cálido!".

Quiero agradecer como siempre todo el cariño y amor que sienten por mi tía Frida. Con ese mismo amor comparto con ustedes un fragmento del texto original de la narración que ha sido compartida para que lo puedan leer y disfrutar.



¡Les mandamos un abrazo cálido! Mara Romeo Kahlo pic.twitter.com/oCKkhMDQQK — Frida Kahlo (@FridaKahlo) 14 de junio de 2019

Ante las preguntas de los usuarios acerca de si consideraban o no que se trata de la voz de Frida, Mara Romeo respondió en repetidas ocasiones "no se ha comprobado que sea la voz de Frida". En otros tuits y ante la insistencia de los usuarios, añadió: "Hasta donde llega el conocimiento de la Familia Kahlo, desafortunadamente no existen registros de la voz de Frida. ¡Saludos y gracias por escribir!".

También hizo referencia Arturo Estrada Hernández, uno de los estudiantes del grupo de la artista, llamado "Los Fridos", quien, según Romeo, comentó que no es la voz de Frida.

auc