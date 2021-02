Por falta de cabildeo, Yunes no logra designar magistrados ni Fiscal Anticorrupción

Xalapa, Ver.- La renuncia de la diputada Cinthya Lobato Calderón a la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), revivió la disputa por la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara local de Veracruz, que el PAN arrebató a Morena el 5 de septiembre de 2017.

La salida de Lobato, que generó aplausos en el recinto legislativo de parte de los integrantes de la fracción del PAN, abrió la puerta para que Morena exigiera, por escrito y a través de los medios de comunicación, la entrega de la coordinación de la Jucopo, que terminaría por arrebatarles Acción Nacional.

La disputa por el control del poder legislativo, alejo aún más al PAN de blindar al Gobernador Miguel Ángel Yunes, al imponer a personajes a modo desde el Sistema Estatal Anticorrupción y el Poder Judicial.

INE inicia entrega de constancia de mayoría a diputados

Morena revive viejas rencillas

Al entrar en funciones la actual Cámara ninguna fracción logró los 21 diputados necesarios para mantener el control total de la Legislatura, por lo que se firmó un acuerdo para rotarse la presidencia de la Jucopo, y repartieron las direcciones y áreas administrativas. Cada fracción pidió el nombramiento de gente a fin.

Antes de vencer el primer plazo establecido, en septiembre del 2017, el PAN creó una mayoría a “modo” incorporando a diputados de oposición para sumar los 21 diputados que le permitieron retener el principal órgano de gobierno de la Cámara.

Al renunciar Lobato Calderón, el PAN se quedaba –por dos horas- con 20 diputados, lo que abría la posibilidad a Morena para recuperar la presidencia de la Jucopo, sin embargo, en el transcurso de la sesión de este jueves 19 de julio, Sebastián Reyes Arellano -quien también había renunciado en la misma reunión de trabajo sesión- se retractó de manera sorpresiva y anunció que se mantendrá en el grupo albiazul.

Sergio Hernández, el negociador fallido del PAN

A raíz de los resultados de la elección del 1 de julio, donde Morena ganó la mayoría, se ha dificultado aún más el consenso al interior de los grupos parlamentarios. El panista Sergio Hernández Hernández encargado de “pactar” con los coordinadores de los demás partidos ha sido rebasado por el interés de las fracciones legislativas.

A lo largo de dos años el panista ha tenido que negociar con el PRI, Morena y Juntos por Veracruz, y en muchas ocasiones la oposición obligó al grupo mayoritario -el PAN- a retirar temas del orden del día, pues no lograba convencerlos de validar lo que desde el Ejecutivo, a cargo de Miguel Ángel Yunes, se enviaba.

La falta de cabildeo y experiencia del diputado, obligaron a votar en tres ocasiones la reestructuración de la deuda pública, el caso más reciente fue que se rechazó la iniciativa popular de la agrupación Más Vida, Más Familia, el pasado 12 de julio, por no tener los votos aprobatorios, ni siquiera de su fracción. Ahora se ha complicando el tema del Fiscal Anticorrupción, y tras la contención de la crisis al interior de los grupos parlamentarios, el nombramiento se podrá votar el martes 24 de julio, pero es prácticamente imposible lograr la mayoría calificada para la designación de un fiscal “a modo”.

Sebastián Reyes, el mayor chapulín de la actual Cámara

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola, notificó que antes de concluir con la lectura de la correspondencia, era necesario dar entrada a dos oficios que firmaron los diputados Cinthya Lobato y Sebastián Reyes Arellano. Con fecha del miércoles 18 de julio ambos notificaron su renuncia a la fracción de mayoría, pero dos horas más tarde Sebastián Reyes -quien nunca estuvo presente en el recinto legislativo pues al inicio justificó su inasistencia-, mandó un nuevo documento oficial en el que reculaba de su decisión.

En cuestión de horas PAN perdió dos diputados; uno se retracta

Reyes Arellano llegó como diputado plurinominal de Morena, su designación se dio porque su nombre se metió en una tómbola, y su arribo a la Cámara se atribuye a los votos que obtuvo el partido de izquierda en 2016.A penas dos días después de que rindió protesta –el 7 de noviembre de 2017- el legislador se declaró independiente, pues aseguró que el grupo parlamentario no tenía una agenda clara y sólo acataban ordenes de la dirigencia nacional, en ese entonces a cargo de Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente electo.

Su declaratoria de independencia fue corta, pues de inmediato se sumó al PAN y respaldó todas las propuestas que enviaba el Ejecutivo, incluso, se encadenó a la máxima tribuna -el 20 de enero del 2017- para exigir que se incluyera en el orden del día la propuesta de Yunes Linares de reducir el número de regidores en los 212 Ayuntamientos.

Reyes Arellano se afilió al PAN el 7 febrero de 2018 con la intención de lograr una candidatura a la diputación federal, pero con la llegada de Renato Tronco, el diputado -que promovía la venta de productos de Puebla en mercados itinerantes en Coatzacoalcos- fue desplazado y optó por cobijarse en Nueva Alianza.

Este jueves intentó sumarse a la fracción independiente de Juntos por Veracruz, pero el mini grupo, que es aliado del PRI, se negó a aceptarlo.

PRD salva al PAN, le cede un diputado para no perder el Control

La salida de los dos diputados obligó a hacer enroques de último minuto y obligar al desistimiento de Reyes Arellano.

Con tal de mantener la presidencia de la Jucopo Sergio Hernández pidió a la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dulce María García, a pasarse a su fracción. Minutos antes de iniciar la reunión de trabajo, el panista se acercó a la legisladora y tras intercambiar algunas palabras, ella dio su aprobación. Pocas veces se le ve a Sergio en el área de la Presidencia de la Mesa Directiva, pero este jueves, tras pasar lista en su curul, subió a saludar a su compañera quien sólo asentía con la cabeza.

Imponen agenda legislativa desde los medios

En las últimas semanas, varios actores políticos han acudido al café, para ofrecer declaraciones de lo consideran debe ser el trámite legislativo de temas de su interés. Dos casos que han generado polémica son la designación del Fiscal Anticorrupción y el nombramiento de 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Morena, a través de los diputados locales y electos, y luego como una sugerencia del Gobernador electo, Cuitláhuac García, han pedido que se frenen los nombramientos, a pesar de que nunca han estado agendados en el orden del día de las últimas dos sesiones.

Incluso, para que se dé el nombramiento de magistrados, se requiere que el Ejecutivo envié al menos 12 ternas al Congreso, ya que es su facultad el someter a consideración del Congreso los nombres de quienes ocuparán los cargos. Las propuestas no han sido remitidas, por lo que el tema sólo se ha quedado en medios.

Colectivos obligan la firma de la ley de Desaparición Forzada

Otro tema que ha estado en los medios, es la exigencia de los Colectivos de Búsqueda para que se apruebe la ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Este jueves 19 de julio integrantes de Colectivos de Búsqueda acudieron al Congreso para conocer el estatus del dictamen de la ley, y corroborar si ya estaba firmado por las diferentes fracciones, en declaraciones tanto panistas como diputados de Morena, se responsabilizaron de tener detenido el tema, por lo que no se agendó este jueves.

Después de algunas horas de espera, María Elena Gutiérrez, integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa, confirmó que el dictamen se someterá a votación el próximo martes durante la sesión ordinaria.

Despilfarran diputados millones en sacapuntas y café

Morena se queja del PAN por arrebato de la JUCOPO

Al concluir la sesión ordinaria el coordinador de Morena, Roberto Zenyazen Escobar, se quejó, de lo que llamó, el “agandalle” del PAN, pues en un lapso de 20 minutos creó una mayoría ficticia para no entregarles el control del Congreso.

El legislador de izquierda acusó a Yunes Linares de comprar a Sebastián Reyes, para evitar su salida del PAN, y no dejar a la oposición el control, que tendrán a partir del 5 de noviembre.

Ante lo reiterado de la pregunta, reconoció que no hay un mecanismo legal para obligar a Acción Nacional a ceder el control, pues los tribunales ordenaron dirimir la disputa al interior de la Cámara, por lo que sólo salieron a quejarse ante los medios.

La terna del Fiscal se presenta la próxima semana: PAN

El panista Sergio Hernández, adelantó que sin importar que no cuentan con 34 votos para nombrar al Fiscal Anticorrupción, la semana próxima se presentará la terna al pleno, para que sea votado.

La intención de Acción Nacional, es cumplir con la legalidad y agotar los tiempos y plazos legales que establecieron para integrar el Sistema Estatal Anticorrupción, además, no tienen intención de caer en “chantajes políticos” de Morena, que ahora quiere controlar todas las decisiones a pesar de que aún no rinden protesta de ley.

