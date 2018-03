VEN SIMULACIÓN

Acusan ONG falsa inclusión en Ley de Propaganda Gubernamental

Organizaciones de la sociedad civil acusan presunta manipulación y una falsa inclusión en el proceso para expedir una Ley de Propaganda Gubernamental

ESTÉFANA MURILLO 20/03/2018 12:40 p.m.

Acusan falsa inclusión para expedir una Ley de Propaganda Gubernamental. (Foto tomada de la web)

En medio de acusaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil sobre una presunta manipulación de la convocatoria y su falsa inclusión en el proceso para expedir una Ley de Propaganda Gubernamental, arrancó este martes en el Senado la jornada de audiencias públicas.

A cuatro meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mandó al Congreso a expedir una ley que regule la publicidad oficial, las comisiones de Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera, recibieron a organizaciones del colectivo "Medios Libres" quienes antes de exponer sus posturas en torno del tema, denunciaron la falsa intención de los legisladores en incluir a la sociedad civil durante este proceso legislativo.

Ricardo Luévano, de Artículo 19, pidió seriedad a los legisladores luego de denunciar que se invitó a algunos representantes de organizaciones de la sociedad con algunas horas de antelación.

Afirmó que "es bastante absurdo" que un día antes a las 10 de la noche, diferentes personas que estaban en el programa se enteraron por redes sociales, cuando muchos de ellos no estaban en el país. "Se les enviaron las invitaciones en un acto evidente de manipulación (...) ¿Cuál es el liderazgo que como representantes pretenden establecer con la ciudadanía en este proceso, creo que hace falta más seriedad, las audiencias son parte de un proceso, de una sentencia que el 15 de noviembre dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación", reclamó.

En su oportunidad, Justine Dupuy de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, habló a nombre del colectivo "Medios Libres" al respecto.

"Manifestamos la inconformidad e indignación ante la falta de seriedad y profesionalismo con la que se organizó la audiencia pública para atender la creación de la ley en comento, desde diciembre del año pasado, a través de cartas y luego en febrero en una conferencia de prensa la sociedad civil expresó importantes demandas de contar con una ruta crítica que diera a conocer en tiempo y forma el proceso elaboración de la ley de publicidad oficial. A pesar de la reiterada exigencia, está audiencia se organizó con solo cinco días de anticipación y se incluyen en el programa a personas que no fueron citadas y que se enteraron por medio de redes sociales a las 10 de la noche (...) en estas condiciones gran parte de estas personas no pueden o no quieren asistir imposibilitando un mecanismo de participación efectivo como debe considerarse".

Asimismo, la representante de Fundar, argumentó que el método de convocatoria parece más una simulación que permite al Congreso no cumplir con los mínimos estándares de un proceso en parlamento abierto.

En el mismo sentido, se expresaron Mariana Campos coordinadora del Programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa así como Aleida Calleja de Observacom.

