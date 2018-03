Esta fue la fallida broma de Eugenio Derbez en los Oscar

REDACCIÓN 05/03/2018 03:36 p.m.

Eugenio Derbez trató de hacer una broma en los Oscar de sátira sobre el muro fronterizo y la política migratoria de Estados Unidos. Sin embargo, su broma no produjo el efecto esperado entre los espectadores.

De acuerdo con RT, la estrella de "No se aceptan devoluciones" y "Cómo ser un latin lover" subió al escenario de la gala para presentar el tema "Remember Me", de "Coco", la que interpretaron sus compatriotas Natalia Lafourcade y Gael García.

"In the afterworld there are no walls." #Oscars90 #VivaMexivo via @ABC pic.twitter.com/l84DWtw55u