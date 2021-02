Fallece el príncipe que soñaba con ser rey

Murió sin cumplir su caro anhelo: ser Rey. El príncipe Enrique de Dinamarca, esposo de la reina Margarita II y que reclamaba desde hace décadas el título de rey consorte, murió a los 83 años.

Su deceso se dio luego de que su salud empeorase los últimos días.

"Su alteza real el príncipe Enrique ha fallecido a las 23:18 horas del martes 13 de febrero en el castillo de Fredensborg", informó la Casa Real, que ayer había comunicado su traslado del hospital a su segunda residencia, al norte de Copenhague, para pasar ahí sus últimos días.

Incógnita

Aún no se ha mencionado la causa del fallecimiento del príncipe, quien fue ingresado a finales de enero en el Hospital del Reino de la capital danesa por una infección pulmonar. Asimismo, para ser examinado de un tumor en el pulmón, mismo que resultó benigno.

La institución había alertado el viernes de un súbito empeoramiento de su salud, lo que motivó el regreso inmediato desde Corea del Sur, donde había viajado a los Juegos de Invierno, de su hijo mayor, el heredero Federico, quien junto con su otro hijo, Joaquín, y la reina lo acompañaron anoche en su lecho de muerte.

Lee también en La Silla Rota: El costoso corte de cabello del Príncipe William

Duelo

A través de un comunicado, la Casa Real danesa ha declarado un mes de duelo. Ello, supone que ni la reina ni el resto de la familia participarán en actos sociales. Además, la familia llevará ropa de luto en sus apariciones oficiales y el personal de uniforme portará un brazalete en el antebrazo izquierdo.

Otra de las costumbres es que la bandera danesa ondeará a media asta todo el día en los edificios y barcos estatales. Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia.

De igual manera, se colocará un libro de condolencias el próximo martes en el castillo de Amalienborg, residencia oficial de la reina en Copenhague.

Polémica real

El príncipe había abandonado sus obligaciones oficiales hace dos años. Pero eso no fue tanto un motivo de atención. No. La polémica se suscitó porque el verano pasado lanzó ataques en los medios de comunicación contra la reina, a quien acusaba de ignorar su vieja reivindicación de recibir un título de monarca. Dijo que se sentía ser considerado “tonto” y no merecer respeto, irónicamente, reiteraba su amor por ella.

La Casa Real informó semanas después que padecía demencia y que se retiraría de la vida pública. Aunque eso no implicaba que el príncipe fuese a cambiar su polémica decisión, en señal de protesta, de no ser enterrado en la catedral de Roskilde, al este de Dinamarca, donde descansan desde hace siglos los monarcas y sus cónyuges.

Siguiendo su deseo, la iglesia del castillo de Christiansborg (Copenhague) acogerá el martes una ceremonia íntima, su cuerpo será incinerado y parte de sus cenizas serán esparcidas en el mar y parte depositadas en una urna en el jardín privado de Fredensborg.

¿Quién fue Enrique?

Hablamos de un noble francés que conoció a Margarita cuando era diplomático en Londres. Se casó con ella en 1967. Nunca se sintió cómodo con su papel de consorte ni ocultó su descontento con una posición de difícil encaje, lo que le valió el apelativo de "príncipe llorón" de la prensa amarilla danesa.

El príncipe consorte boicoteó por ejemplo la boda de Guillermo y Máxima de Holanda en 2002 para retirarse a su castillo en Francia y dio plantón hace tres años a los actos del 75 aniversario de la reina, oficialmente por gripe; sin embargo, a los pocos días se le vio de vacaciones en Venecia con unos amigos.

Gestos así no ayudaron a mejorar la reputación de un personaje objeto de bromas por sus rarezas y su acento. Pero a la vez, se había ganado en los últimos tiempos una cierta imagen de culto por aparecer disfrazado de panda en una gala, grabar un tema con un grupo de rock o dejarse ver por la comuna anarquista de Christiania.

A través de un comunicado en redes sociales, Mette Bock, ministra de Cultura danesa, arremetió hoy contra sus compatriotas, a quienes acusó de haber acosado al príncipe. De igual forma, aseguró que los daneses tienen que ser más receptivos a otras culturas.

"A la gente no le gustaba, era distinto, de otro país, nunca aprendió a hablar como nos gusta y se interesaba por el arte. Ahora ha muerto y los acosadores nos inundarán con obituarios sobre este hombre fantástico, interesante, diferente y único. La hipocresía no tendrá fin", escribió Bock.

LPG